Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 октября
Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 24 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 452,11 тенге; евро – 506,55 тенге; российский рубль – 5,6 тенге; китайский юань – 67,42 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
449,98 тенге на покупку, 456,98 тенге на продажу.
Курс евро:
503,99 тенге на покупку, 513,99 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,4 тенге на покупку, 5,6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
451,89 тенге на покупку, 454,33 тенге на продажу.
Курс евро:
505,38 тенге на покупку, 510,2 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,38 тенге на покупку, 5,51 тенге на продажу.
Как укрепление тенге повлияло на доходность ЕНПФ, объяснили ранее в Нацбанке.
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