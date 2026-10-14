МЗП могут повысить в Казахстане: Жумангарин назвал возможные сроки

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Курултае 14 октября 2026 года рассказал, когда в Казахстане могут повысить минимальную заработную плату, которая сейчас составляет 85 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Жумангарина, пока в бюджете заложена сумма в 85 тыс. тенге. Различные варианты повышения заработной платы рассматривались, однако в проекте бюджета такое повышение пока не предусмотрено.

Представители СМИ уточнили, когда все-таки казахстанцам ждать повышения минимальной заработной платы.



"На самом деле этот вопрос обсуждается на уровне правительства и Администрации президента. Поэтому, думаю, в ближайшее время будут результаты. Сроки не могу назвать. Это вопрос ближайшего будущего. Если повысят, то со следующего года", – ответил он.

Он также прокомментировал размер МРП.

"МРП у нас, по-моему, сейчас уже поднялся до 4 325 тенге. МРП у нас растет сам по себе, мы на него не влияем. А заработная плата устанавливается. Соответственно, пока минимальная заработная плата составляет 85 тыс. тенге", – сказал Жумангарин.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, какие данные будут учитывать при определении уровня благосостояния семьи и назначении мер господдержки.

