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Финансы

МЗП могут повысить в Казахстане: Жумангарин назвал возможные сроки

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Курултае 14 октября 2026 года рассказал, когда в Казахстане могут повысить минимальную заработную плату, которая сейчас составляет 85 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Жумангарина, пока в бюджете заложена сумма в 85 тыс. тенге. Различные варианты повышения заработной платы рассматривались, однако в проекте бюджета такое повышение пока не предусмотрено.

Представители СМИ уточнили, когда все-таки казахстанцам ждать повышения минимальной заработной платы.

"На самом деле этот вопрос обсуждается на уровне правительства и Администрации президента. Поэтому, думаю, в ближайшее время будут результаты. Сроки не могу назвать. Это вопрос ближайшего будущего. Если повысят, то со следующего года", – ответил он.

Он также прокомментировал размер МРП.

"МРП у нас, по-моему, сейчас уже поднялся до 4 325 тенге. МРП у нас растет сам по себе, мы на него не влияем. А заработная плата устанавливается. Соответственно, пока минимальная заработная плата составляет 85 тыс. тенге", – сказал Жумангарин.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, какие данные будут учитывать при определении уровня благосостояния семьи и назначении мер господдержки.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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