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Финансы

ОСИ не будут освобождать от корпоративного подоходного налога

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 10:53 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно предложения освободить деятельность ОСИ за участие в проектах за развитие экологической культуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в рамках действующего налогового законодательства для ОСИ и КСК как некоммерческих организаций уже предусмотрен специальный порядок налогообложения.

"В связи с этим введение отдельного освобождения от корпоративного подоходного налога не поддерживается. Вместе с тем данный вопрос может быть урегулирован без внесения изменений в Налоговый кодекс путем определения в законодательстве о жилищных отношениях правового статуса и целевого назначения средств, поступающих ОСИ/КСК от сдачи вторичного сырья", – говорится в ответе.

Отмечается, что в случае осуществления ОСИ/КСК расходов по управлению объектом кондоминиума и его содержанием в полной сумме, полученной за вторичное сырье, налогооблагаемый доход и обязательство по уплате корпоративного подоходного налога не возникают.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут изменить процесс регистрации новых руководителей ОСИ.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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