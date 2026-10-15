ОСИ не будут освобождать от корпоративного подоходного налога

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно предложения освободить деятельность ОСИ за участие в проектах за развитие экологической культуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в рамках действующего налогового законодательства для ОСИ и КСК как некоммерческих организаций уже предусмотрен специальный порядок налогообложения.

"В связи с этим введение отдельного освобождения от корпоративного подоходного налога не поддерживается. Вместе с тем данный вопрос может быть урегулирован без внесения изменений в Налоговый кодекс путем определения в законодательстве о жилищных отношениях правового статуса и целевого назначения средств, поступающих ОСИ/КСК от сдачи вторичного сырья", – говорится в ответе.

Отмечается, что в случае осуществления ОСИ/КСК расходов по управлению объектом кондоминиума и его содержанием в полной сумме, полученной за вторичное сырье, налогооблагаемый доход и обязательство по уплате корпоративного подоходного налога не возникают.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут изменить процесс регистрации новых руководителей ОСИ.