Кто кормит Казахстан: из каких стран к нам везут больше всего продуктов

В мире практически нет государств, которые обходятся без импорта продовольствия. Казахстан не исключение: ежегодно мы закупаем за рубежом продукты на миллиарды долларов. Откуда к нам везут еду и кто занимает большую часть рынка, в материале Zakon.kz.

Аппетит приходит во время импорта

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь – июль 2026 года Казахстан импортировал продовольственных товаров на 3,47 млрд долларов. За 2025 год объем поставок достиг 6,19 млрд долларов, тогда как в 2015 году составлял 2,96 млрд.

Таким образом, за 10 лет стоимость продовольственного импорта выросла более чем вдвое.

В структуре закупок есть продукты, которые Казахстан одновременно и импортирует, и экспортирует. Например, за семь месяцев этого года страна продала за рубеж свежей и охлажденной говядины на 124,2 млн долларов, а ввезла на 14,2 млн.

Значительными остаются закупки мяса птицы – 109,6 млн долларов, сыров и творога – 117,2 млн, сливочного масла – 29,2 млн, яиц – 25,4 млн долларов.

Россия накрывает почти половину стола

Безусловным лидером остается Россия. За семь месяцев из этой страны ввезли продовольствия на 1,86 млрд долларов. На Россию приходится около 49% всего импорта продуктов питания.

Разрыв с остальными поставщиками огромен. Китай поставил продовольствия на 308 млн долларов, Беларусь – на 206 млн, Узбекистан – на 182 млн, Украина – на 103 млн, Турция – на 73 млн долларов.

Таким образом, российские поставки примерно в шесть раз превышают китайские. Однако если первое место остается практически недосягаемым, то дальше расстановка сил за последние несколько лет заметно изменилась.

Китай ворвался на второе место

Еще пять лет назад Китай не входил даже в тройку крупнейших поставщиков продовольствия в Казахстан, – отмечает экономист Ернар Серик.

Вот примеры. За январь – июль 2021 года из КНР ввезли продуктов на 105 млн долларов. За аналогичный период 2026-го – на 308 млн. Рост почти в три раза.

За это время доля Китая в продовольственном импорте Казахстана увеличилась с 4,7% до 8,2%, а сама страна поднялась с четвертого на второе место. С 2024 года КНР опережает и Узбекистан, и Беларусь.

Если сравнивать полные годы, тенденция выглядит намного нагляднее.

В 2020 году Казахстан импортировал китайского продовольствия на 152 млн долларов,

в 2021-м – на 159 млн,

в 2022-м – на 206 млн,

в 2023-м – на 262 млн,

в 2024-м – на 340 млн,

в 2025 году – на 474 млн долларов.

Но в физических объемах китайские поставки росли еще быстрее.

По подсчетам Ернара Серика, за пять лет они увеличились с 85 тыс. до 440 тыс. тонн – более чем в пять раз.

При этом средняя стоимость килограмма китайской продукции снизилась с 1,24 до 0,70 доллара.

Помидоры поменяли прописку

Особенно сильно изменения заметны там, где позиции Узбекистана традиционно были очень прочными, – на рынке овощей и фруктов.

За январь – июль 2026 года Китай поставил такой продукции на 150 млн долларов, Узбекистан – на 94 млн. Пять лет назад картина была противоположной: китайские поставки составляли 67 млн долларов, узбекские – 138 млн.

Таким образом, за пять лет поставки из Узбекистана в этом секторе сократились примерно на треть, а доля Китая на этом рынке выросла с 17% до 34%.

Один из самых показательных примеров – помидоры. В 2021 году Узбекистан поставил их Казахстану на 15,7 млн долларов, Китай – всего на 1 млн. Теперь китайских томатов ввезли на 11,5 млн долларов, а узбекских – лишь на 0,5 млн.

Крупнейшей позицией среди быстрорастущих поставок из КНР стали цитрусовые. За семь месяцев их ввезли на 42 млн долларов – в шесть раз больше, чем пять лет назад. Сейчас на КНР приходится около 80% такого импорта.

Еще быстрее растут поставки консервированных фруктов и орехов – с 2,5 млн до 32 млн долларов, то есть почти в 13 раз.

Винограда Китай продал Казахстану на 12,7 млн долларов. Поставки яблок и груш выросли с 0,7 млн до 9,9 млн.

Но дело давно не ограничивается фруктами и овощами. Например, импорт китайского мяса и субпродуктов утки достиг 14,5 млн долларов. Пять лет назад он составлял всего 81 тыс. долларов.

Фото: Zakon.kz. Россия на графике не представлена: объем поставок из РФ значительно превышает показатели остальных стран.

Китайское меню становится длиннее

В некоторых категориях Китай пока остается вторым, но отставание от лидеров быстро сокращается.

Так, Узбекистан за январь – июль поставил Казахстану персиков, абрикосов, вишни, черешни и других косточковых фруктов на 14,6 млн долларов, Китай – на 12,9 млн. Разрыв составляет всего около 13%.

Еще показательнее ситуация с консервированными фруктами и орехами. Россия пока сохраняет первое место с 49 млн долларов, Китай поставил продукции на 32 млн. Но в 2024 году разрыв был совершенно другим – 58 млн против 8 млн долларов. Всего за два года Китай приблизился к российскому показателю с 14% до примерно двух третей.

Еще один рынок – финики, авокадо и ананасы. Здесь впереди Иран с 9,6 млн долларов, но Китай с 6,3 млн также постепенно приближается к лидеру.

Лидера Китаю пока не догнать. В настоящее время Россия поставляет продукты питания в Казахстан в шесть раз больше, чем КНР. Это не только цена и объем, – подчеркивает специалист.

"Мы с Россией в ЕАЭС, где практически нет пошлин и таможенных досмотров, поэтому российские товары доходят до полки быстрее и дешевле любых других. У Китая такого режима нет: его товары проходят полное оформление и облагаются пошлинами, но импорт из этой страны все равно растет". Ернар Серик

Причина, вероятно, в цене и логистике. Китайские овощи и фрукты идут к нам круглый год и дешевле сезонной продукции соседей.

"Для магазинов это плюс, но Казахстан меняет зависимость от узбекского "огорода" на зависимость от китайского". Ернар Серик

Россия пока остается безоговорочным лидером и обеспечивает почти половину продовольственного импорта Казахстана. Но за ее спиной рынок меняется значительно быстрее. Китай за пять лет поднялся с четвертого на второе место, обошел Беларусь и Узбекистан и все активнее конкурирует с традиционными поставщиками в отдельных категориях.

Если эта тенденция продолжится, вопрос будет уже не в том, сможет ли Китай закрепиться на втором месте, а в том, сколько еще привычных поставщиков и товарных ниш он сумеет потеснить.

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