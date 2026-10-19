Какие продукты не стоит покупать в супермаркете

Диетолог Валеска Нишида перечислила способы отличить здоровую еду от вредной при походе в супермаркет. По ее словам, далеко не все продукты, которые кажутся полезными, на самом деле таковыми являются, сообщает Zakon.kz.

Специалист настоятельно советует всегда читать состав каждого продукта.

К примеру, если на упаковке есть такие надписи, как "полезный", "натуральный" или "здоровый", то это еще ничего не значит. При оценке продукта, продолжает эксперт в разговоре с изданием Lenta, важно смотреть последовательность ингредиентов в составе: первыми в списке всегда идут те компоненты, которых содержится больше всего.

Также Нишида призвала отказаться от покупки еды, в которую при изготовлении добавили сахар, насыщенные жиры, много натрия и рафинированную муку.

"Продукт с пометкой "без сахара" необязательно не содержит калории, углеводы или жиры. В зависимости от состава он может содержать другие ингредиенты, негативно влияющие на его энергетическую и пищевую ценность". Валеска Нишида

То же самое касается продуктов, на которых есть надписи "богатые белком" или "источник клетчатки".

Они действительно зачастую содержат важные питательные вещества, но остальной состав при проверке может оказаться сомнительным.

Кроме того, стоит всегда помнить, что количество натрия, белков, жиров и углеводов, а также калорийность всегда указываются на 100 граммов, поэтому важно учитывать общий вес продукта.

Немного ранее стало известно, что тофу возглавил рейтинг из 20 продуктов, содержащих белок, опередив говядину, рыбу и яйца. Согласно исследованию, соевый продукт набрал 36 баллов из 40 возможных по системе оценки, учитывающей пользу для здоровья, доступность и воздействие на окружающую среду.