Найден равновесный курс доллара к тенге – финансисты

После двух месяцев интенсивного укрепления национальная валюта Казахстана вошла в фазу консолидации, удерживаясь в диапазоне 450-455 тенге за доллар. Достиг ли рынок точки равновесия и что ожидает курс тенге в ближайшее время, – в материале Zakon.kz.

Тенге наступал, доллар защищался

Октябрь 2026 года складывается для курса тенге достаточно спокойно. В начале месяца всего за несколько торговых дней доллар дорожал примерно до 456 тенге, затем колебания постепенно сократились, и к середине месяца курс закрепился около 452-453 тенге. Сегодня, согласно данным Нацбанка, доллар США стоит 452,12 тенге.

По данным Investing.com, за месяц доллар набрал по отношению к тенге почти 1,4%, но за три месяца потерял 3,83%.

Особенность нынешней ситуации заключается в том, что внешние условия продолжают складываться в пользу тенге, однако заметного укрепления национальной валюты больше не происходит.

На это обратил внимание экономист Руслан Султанов. По его данным, только за прошедшую неделю мировой индекс доллара DXY снизился со 102,59 до 101,68 пункта, нефть Brent завершила неделю на уровне 106,51 доллара за баррель, а российский рубль укрепился с 84,9 до 83,8 рубля за доллар.

Еще одна особенность обнаружилась в объемах торгов. Среднедневной оборот на KASE сократился с 493,5 млн до 375 млн долларов, то есть примерно на 24%. При этом недельный диапазон колебаний составил всего 5,6 тенге: от 448,5 до 454,1 тенге за доллар.

"Главная особенность недели – устойчивость тенге при снижении оборотов и благоприятном внешнем фоне. Теперь для курса важнее, сохранится ли баланс валютного спроса внутри страны и как изменятся процентные ожидания после 23 октября, когда будет объявлен порог базовой ставки". Руслан Султанов

Отсетим, что сегодня сильную поддержку национальной валюте оказывает базовая ставка Нацбанка в размере 16,25%, благодаря которой тенговые депозиты и другие финансовые инструменты сохраняют высокую доходность.

Бюджет мечтал о другом долларе

Экономист Алмас Чукин указывает на существенное расхождение между бюджетными расчетами и фактической динамикой валютного рынка. В бюджет на 2026 год был заложен курс 540 тенге за доллар, тогда как по итогам девяти месяцев среднее значение составило около 477 тенге. Разница достигла 12%.

Однако экономист предостерегает от распространенного заблуждения, будто бюджетный курс является официальным прогнозом кабмина.

"Это не обещание правительства обеспечить именно такой курс, а рабочее допущение или арифметический показатель, который нужен для расчета будущих параметров бюджета". Алмас Чукин

В нынешнем году существенную роль сыграла дорогая нефть – несмотря на снижение нефтедобычи примерно на 8-9% относительно рекордного 2025 года, рост мировых цен позволил Казахстану увеличить денежные поступления от продажи сырья.

Что не досталось казне, осталось в кошельках

Расхождение между бюджетным и рыночным курсом не означает ухудшения финансового положения государства. Напротив, более крепкая национальная валюта дает экономике преимущества, которые не всегда отражаются в текущих бюджетных показателях, – подчеркивает экономист.

Да, сегодня сокращаются поступления от налогов, рассчитываемых исходя из валютной стоимости товаров. Например, при импорте НДС начисляется на стоимость продукции, пересчитанную в тенге.

По оценке специалиста, совокупное влияние курсового фактора на налоговые поступления достигает 700 млрд тенге. Но у этого процесса есть и другая сторона.

Более крепкий тенге снижает стоимость импортной продукции в национальной валюте, сдерживает рост потребительских цен и повышает покупательную способность населения.

В результате часть средств, которые при более слабом курсе могли бы поступить в бюджет через налоги, остается у людей. Кроме того, замедление инфляции способно уменьшить будущие расходы государства на индексацию пенсий и социальных выплат.

"Крепкий курс – не проблема, а достижение, значит, так рынок и считает", – подчеркивает экономист.

Кто первым нарушит "валютное перемирие"?

В сентябре Нацбанк не проводил валютных интервенций. Продажи долларов из Нацфонда составили всего 200 млн, тогда как для пенсионных активов регулятор приобрел валюту на 986 млн долларов. В четвертом квартале планируются дополнительные продажи валюты на сумму около 907 млрд тенге.

Таким образом, операции Нацбанка остаются одним из факторов поддержки тенге. Однако дальнейшая устойчивость курса будет зависеть прежде всего от того, сохранится ли равновесие спроса и предложения валюты на внутреннем рынке.

При этом прогнозы финансистов на ближайшие годы заметно улучшились.

В октябрьском макроэкономическом опросе Национального банка 14 экспертных организаций снизили медианный прогноз среднегодового курса доллара:

на 2026 год – с 490 до 479 тенге;

на 2027 год оценка пересмотрена с 516,2 до 499,6 тенге;

на 2028 год – с 562,2 до 527,1 тенге.

Одновременно аналитики повысили прогноз средней стоимости нефти Brent на 2026 год с 82,7 до 88,4 доллара за баррель. Более высокие ожидаемые нефтяные цены стали одним из факторов пересмотра валютных прогнозов в пользу тенге.

Ранее мы рассказали о том, стоит ли покупать валюту уже сейчас для новогодней поездки за границу или есть смысл подождать.