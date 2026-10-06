Доллар снова растет: до каких пор может ослабнуть тенге – мнения экспертов

После трех недель укрепления тенге доллар за несколько торговых сессий откатился к 455 тенге. Что развернуло рынок, есть ли у курса USD/KZT основания идти к отметке 500 тенге и стоит ли покупать валюту на ажиотаже, – в материале Zakon.kz.

От 455 до 439 – и обратно

За последний месяц курс доллара на KASE успел пройти две противоположные фазы. В начале сентября американская валюта торговалась примерно по 454-455 тенге, после чего начала почти непрерывно дешеветь.

К 29 сентября курс опустился примерно до 439 тенге. От локального максимума доллар потерял около 16 тенге, или 3,5%.

Но затем движение резко развернулось. За несколько торговых сессий доллар поднялся более чем на 18 тенге и сегодня достиг отметки 457,2 тенге. Только за последнюю сессию он прибавил 5,7 тенге, или 1,26%. Объем торгов на последней сессии достиг 645,15 млн долларов – примерно на 36% выше среднедневного сентябрьского уровня в 474 млн долларов. Сегодня Нацбанк установил курс доллара в 454,98 тенге.

Таким образом, доллар почти полностью отыграл сентябрьское падение, причем на обратный путь ему понадобилось всего четыре дня.

Тенге укреплялся почти без помощи регулятора

Сентябрь стал для казахстанской валюты необычным месяцем. По расчетам Первого кредитного бюро, укрепление тенге с 1 сентября по 1 октября оказалось самым сильным более чем за четыре года.

"Любопытно, что стремительное укрепление тенге проходило практически без поддержки НБРК. Напротив, регулятор скорее препятствовал чрезмерному укреплению нацвалюты в условиях избытка предложения на валютном рынке: объем торгов на KASE по итогам сентября сложился на крайне высоком уровне – 10,4 млрд долларов". Первое кредитное бюро

В сентябре Нацбанк увеличил покупки иностранной валюты для ЕНПФ на 37% за месяц, до 986 млн долларов, а запланированное зеркалирование операций с Национальным фондом на 200-300 млн долларов отложил.

В это же время фундаментальный фон для тенге сильно улучшился. По итогам первого полугодия текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом 2,4 млрд долларов против дефицита 3,6 млрд долларов годом ранее. Экспорт вырос на 27,1%, до 48,5 млрд долларов, тогда как импорт прибавил 6,2%, – подчеркнули аналитики Нацбанка.

Налоги поддержали тенге

25 сентября завершился срок уплаты налогов и социальных платежей, включая авансовые платежи по КПН, ИПН, социальный налог и социальные платежи, очередной налоговый период.

Экономист Руслан Султанов еще в конце прошлого месяца обращал внимание на этот фактор.

"Компаниям для расчетов требовалась тенговая ликвидность, и часть экспортеров могла увеличить продажи валютной выручки. Поэтому часть сентябрьского движения тенге вполне могла иметь календарный характер". Руслан Султанов

В самом деле: мы видим, как после завершения налогового периода дополнительное предложение валюты сократилось, и практически одновременно доллар начал быстро отыгрывать сентябрьские потери.

Доллар получил поддержку извне

В Ассоциации финансистов Казахстана ситуацию оценивают так:

"Давление на нацвалюту усиливал неблагоприятный внешний фон – снижение нефтяных котировок сопровождалось укреплением индекса доллара. Масштаб движения также может указывать на активизацию внутреннего спроса на инвалюту после существенного укрепления тенге в предыдущие недели". АФК

На мировом рынке американская валюта действительно заметно укрепилась. Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно корзины из шести основных мировых валют (евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка), поднялся примерно до 102,4 пункта и достиг максимума за полтора года.

Финансист Андрей Чеботарев также связывает происходящее с внешним рынком и ростом внутреннего спроса на валюту.

"Индекс доллара последние дни растет на фоне роста ставки в США. Плюс у нас, видимо, сработал план по повышению спроса на валюту за счет долларовых депозитов". Андрей Чеботарев

Отметим, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил о повышении предельной ставки по некоторым валютным вкладам с 1 октября 2026 года в рамках либерализации регулирования ставок по депозитам физических лиц с 1% до 2,5% годовых.

Нацбанк убрал одну опору, но оставил другую

На настроения участников рынка могло повлиять и сентябрьское решение Нацбанка отложить зеркалирование операций с Национальным фондом.

"В сентябре Национальный банк планировал приступить к зеркалированию операций с Национальным фондом в прогнозном объеме 200-300 млн долларов США. Вместе с тем в связи с избытком предложения на валютном рынке данные операции были отложены, и их дальнейшая реализация будет определяться с учетом рыночной конъюнктуры, обеспечивая динамику курса в соответствии с фундаментальными факторами и исключая резкие спекулятивные скачки тенге". Нацбанк РК

Финансист Арсен Темирбаев полагает, что рынок мог воспринять это решение как недвусмысленный сигнал.

"Заявление Нацбанка об отсрочке зеркалирования операций с Нацфондом вполне могло "двинуть доллар" вверх. Но надо помнить, что Нацбанк не отменил эту процедуру и может к ней вернуться в любой момент". Арсен Темирбаев

По мнению Темирбаева, движение от 439 до 457 тенге пока больше похоже на техническую коррекцию после слишком быстрого укрепления национальной валюты, чем на начало длительного падения тенге.

В пользу национальной валюты, по его мнению, остается и высокая базовая ставка в 16,25%, которая сохраняет привлекательность тенговых активов.

Будет ли доллар по 500 тенге?

Резкий разворот курса снова вернул на рынок прогнозы о значительно переукрепленном тенге. Экономист Эльдар Шамсутдинов относится к ним скептически.

"Сегодня прочитал несколько прогнозов по курсу. Отличились все: эксперты ждут 500+, а некоторые стремятся к 570. Другие с оговорками прогнозируют на конец года 490". Эльдар Шамсутдинов

Одним из аргументов он называет положение Казахстана на нефтяном рынке.

"Прогнозировать можно что угодно, но когда у тебя CPC Blend торгуется с премией 20 долларов к Brent, нужно быть объективнее". Эльдар Шамсутдинов

По последним данным Cbonds на 2 октября, стоимость казахстанской CPC Blend составляла 119,11 доллара за баррель против 102,25 доллара у Brent. Разница достигала почти 17 долларов.

Высокая цена экспортной нефти увеличивает валютную выручку страны и остается одним из факторов поддержки тенге.

Как видим, нынешний скачок доллара пока не дает достаточных оснований автоматически переносить движение последних нескольких дней на оставшуюся часть года. С одной стороны, усилился внутренний спрос на валюту. С другой стороны – в четвертом квартале Нацбанк планирует крупные продажи валюты.

Покупать ли доллар на росте?

Резкий скачок курса тенге может сам по себе подогревать спрос на валюту. После нескольких дней роста часть покупателей приходят в обменники не из-за реальной потребности в долларах, а из опасения, что они продолжат дорожать.

По мнению финансиста Андрея Чеботарева, именно такая реакция способна дополнительно давить на тенге.

"Массовая скупка доллара усиливает давление на тенге и толкает его вниз еще сильнее. Недоверие порождает поведение, которое само же оправдывает недоверие". Андрей Чеботарев

Поэтому покупать доллары только вслед за резким ростом курса Чеботарев не советует. Тем более что часть факторов, поддерживающих тенге, никуда не исчезла, а нынешнее движение ряд экспертов рассматривает как коррекцию после слишком быстрого сентябрьского укрепления национальной валюты.

Ранее мы рассказали, почему казахстанцы стали активнее покупать не только доллары, но и рубли.