Что стало с курсом доллара на торгах 19 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 452,59 тенге, поднявшись на 0,08 тенге.
Курс российского рубля подрос до 5,45 тенге (+0,05).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,4 – 453 тенге, евро – по 505,5-509,8 тенге, рубли – по 5,24-5,35.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 19 октября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, упав на 2,06 доллара, составила 107,8 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, снизившись на 1,6 доллара США, составила 99,81 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 452,12 тенге, евро – 508,95 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 октября, можно здесь.