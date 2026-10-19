Что стало с курсом доллара на торгах 19 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 452,59 тенге, поднявшись на 0,08 тенге.

Курс российского рубля подрос до 5,45 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,4 – 453 тенге, евро – по 505,5-509,8 тенге, рубли – по 5,24-5,35.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 19 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, упав на 2,06 доллара, составила 107,8 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, снизившись на 1,6 доллара США, составила 99,81 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 452,12 тенге, евро – 508,95 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 октября, можно здесь.