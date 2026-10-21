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Финансы

Рубль стремительно дорожает к тенге: каким будет курс в ближайшие недели

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 12:06 Фото: freepik
В октябре 2026 года российская валюта заметно укрепилась относительно тенге. Что поддерживает рубль, насколько продолжительным окажется его рост и какие прогнозы дают финансисты, в материале Zakon.kz.

Рубль возвращает потерянное

По официальному курсу на 21 октября 2026 года российский рубль стоит 5,45 тенге. При этом сравнительно недавно, 25 сентября, за него давали 5,19 тенге. Таким образом, всего за 26 дней российская валюта подорожала на 5,01%.

По данным Investing.com, за последнюю неделю рубль прибавил к тенге 1,16%. Однако на более продолжительном отрезке картина противоположная: за три месяца российская валюта потеряла 8,73%, за полгода – 11,75%, а за год – 17,49%.

Особенно заметным было летнее падение. В мае рубль достигал примерно 6,85 тенге, а к сентябрю опустился до 5,2 тенге, потеряв около четверти стоимости.

Нынешний рост пока компенсировал лишь небольшую часть этих потерь.

курс рубля к тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 12:06

Фото: Zakon.kz

Нефть и налоги играют за рубль

Укреплению российской валюты способствует сразу несколько обстоятельств. Одно из главных – резкое подорожание нефти. Котировки Brent превысили 110 долларов (110,25 доллара на утро 21 октября) за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз международным поставкам сырья. Российская нефть Urals торгуется значительно выше – фьючерсные поставки барреля достигли сегодня 105,6 доллара.

Высокие нефтяные цены увеличивают экспортные доходы российских компаний. Часть поступающей валютной выручки продается на внутреннем рынке, создавая дополнительный спрос на рубли.

Второй фактор – приближение налогового периода. На 28 октября приходятся ежемесячные и часть квартальных платежей российских компаний. Для расчетов с бюджетом экспортерам необходимы рубли, поэтому они активнее конвертируют иностранную валюту.

Дополнительную поддержку оказывает денежно-кредитная политика Банка России. Ключевая ставка составляет 14% годовых, а на заседании 23 октября регулятор может взять паузу в ее снижении. Сохранение высоких ставок поддерживает привлекательность рублевых сбережений и финансовых инструментов.

По оценке эксперта по фондовому рынку Андрея Смирнова, сегодня все играет на пользу российской валюты.

"Приближается налоговый период, и компании активно выводят валюту на рынок для ее конвертации. Более того, октябрь – месяц уплаты квартального налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья".Андрей Смирнов

Что обещают финансисты?

Пока нефтяные компании получают дополнительную экспортную выручку, российский Минфин увеличивает спрос на иностранную валюту.

С 7 октября по 6 ноября ведомство запланировало покупки валюты и золота на 279,42 млрд рублей. Ежедневный объем операций вырос с 2,5 млрд до 12,7 млрд рублей, то есть более чем в пять раз.

Получается своеобразное противостояние: дорогая нефть способствует росту валютных поступлений, а бюджетное правило частично поглощает дополнительное предложение.

Эксперт Юрий Кравченко считает, что такие покупки способны сдержать укрепление рубля в октябре и начале ноября. Однако сами по себе они вряд ли вызовут существенное ослабление российской валюты.

Несмотря на нынешнее укрепление рубля, большинство представленных прогнозов российских аналитиков предполагают его постепенное ослабление относительно доллара.

Большинство прогнозов на октябрь и ноябрь укладываются в диапазон 80-90 рублей за доллар. При неблагоприятном развитии событий американская валюта может подорожать до 90-95 рублей. Для сравнения: официальный курс доллара на 21 октября составляет 82,8879 рубля.

В представленной экономистом Павлом Шпиделем макроэкономической сводке среднегодовой курс доллара на 2026 год составляет 81,2 рубля, а на 2027 год – 95 рублей. Это не прогноз на конкретную дату, но он предполагает существенно более слабый рубль в следующем году.

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев полагает, что динамика пары RUB/KZT, помимо всего указанного, сформируется на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в России.

В то же время тенге останется под умеренным давлением из-за растущего спроса на импорт в Казахстане, что в совокупности может подтолкнуть кросс-курс вверх ближе к началу ноября.

"В ближайшие недели возможно умеренное укрепление российского рубля к казахстанскому тенге. Курс будет колебаться в общем диапазоне от 5,50 до 5,69 тенге за один рубль".Ергазы Таубаев

Что все это означает для Казахстана

Изменение курса рубля затрагивает не только казахстанцев, которые путешествуют в Россию или покупают российские товары. Российская валюта широко используется в расчетах между предприятиями двух стран.

По данным Нацбанка Казахстана за 2025 год, рубль использовали 64% предприятий обрабатывающей промышленности, 54,8% торговых компаний, 42% предприятий горнодобывающей отрасли и 38,9% сельскохозяйственных организаций.

Однако рубль не определяет движение казахстанской валюты. Согласно подсчетам экономиста Руслана Султанова, в 2025 году корреляция тенге с динамикой USD/RUB составляла около 10,1% и характеризовалась как слабая отрицательная. Связь с глобальным индексом доллара DXY была заметно сильнее – около 42,1%.

Так что для курса рубля к тенге решающее значение будет иметь не только результат этого противостояния, но и собственная динамика казахстанской валюты, уверен специалист.

Ранее мы рассказали, как высокая цена на нефть помогает укреплению тенге.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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