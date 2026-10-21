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Финансы

Депозиты дешевеют: сколько заплатят банки за ваши деньги в октябре

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, депозит, депозиты, кредит, кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 15:13 Фото: Zakon.kz
Казахстанские банки начали снижать доходность вкладов, не дожидаясь очередного решения Нацбанка. При этом отдельные депозиты по-прежнему предлагают почти 20% годовых. Сколько можно заработать на сбережениях и почему за короткие вклады платят больше, в материале Zakon.kz.

Проценты падают, как осенние листья

Мы проанализировали действующие предложения 14 казахстанских банков на сегодняшний день и рассчитали, какой доход могут принести вклады в зависимости от срока размещения и условий распоряжения деньгами.

Но сначала – о самом грустном для вкладчиков. С 23 октября 2026 года один из крупных банков (входящих в топ-5 БВУ) существенно ухудшит условия шестимесячного депозита. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) снизится с 17,74% до 14,47%, а номинальная ставка – с 16,4% до 13,6%.

Разница составляет 3,27 процентного пункта по ГЭСВ. Для вкладчика, размещающего 1 млн тенге на полгода, это означает сокращение ожидаемого дохода примерно на 15 тыс. тенге. Точная сумма зависит от порядка начисления и капитализации процентов.

При этом доходность трехмесячного вклада в том же банке остается на уровне 19,5% ГЭСВ, а месячного – 18%.

То есть ситуация типичная: чем дольше клиент готов держать деньги в банке, тем меньше ему предлагают годовых процентов.

Новые условия коснутся вкладов, открытых с 23 октября, а также продлеваемых договоров. Для действующих депозитов фиксированная ставка сохраняется до окончания установленного срока.

Чем свободнее деньги, тем скромнее доходы

Сравнение условий депозитов 14 казахстанских банков по состоянию на 21 октября 2026 года показывает, что максимальная доходность существенно зависит от того, насколько свободно вкладчик может распоряжаться сбережениями.

Вот примеры лучших ставок и условий:

  • Если деньги можно пополнять и снимать, максимальная номинальная ставка составляет 15,23%, а ГЭСВ – 16,31%. Такие условия предлагаются при размещении средств на 13 месяцев.
  • Если пополнение разрешено, но снятие запрещено, максимальная номинальная ставка достигает 18,09%, а ГЭСВ – 19,5%. Однако столь высокая доходность предусмотрена только для трехмесячного размещения.
  • Если нельзя ни пополнять, ни снимать деньги, максимальная номинальная ставка составляет 17,6%, ГЭСВ – 19,1%. Срок размещения также ограничен тремя месяцами.

Таким образом, максимальная разница между двумя наиболее доходными категориями составляет всего 0,4 процентного пункта по ГЭСВ. Но условия доступа к деньгам принципиально различаются.

По отдельным трехмесячным депозитам банки предлагают ГЭСВ от 18% до 19,5%. Но при размещении денег на два или три года доходность некоторых продуктов падает до 7-11% годовых.

Например, в одном из БВУ трехмесячный депозит с возможностью пополнения предусматривает ГЭСВ 19,5%, а аналогичный вклад на 24 месяца – всего 8,23%. В другом случае доходность трехмесячного сберегательного вклада составляет 18,85%, тогда как при размещении на три года она снижается до 11,3%.

Ставки ниже, но прибыли больше

Снижение депозитных ставок продолжается с начала года. По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), за январь-август 2026 года средневзвешенная ставка по новым тенговым депозитам населения уменьшилась с 15,3% до 14,6%.

За тот же период базовая ставка Нацбанка снизилась с 18% до 16,25%, то есть на 1,75 процентного пункта. Депозитные ставки сократились значительно медленнее – на 0,7 пункта. Еще заметнее изменилась инфляция. В январе ее годовой показатель составлял 12,3%, в августе – 9,8%, а по итогам сентября замедлился до 9,3%.

Получается, что при снижении номинальной доходности вкладов их привлекательность относительно роста потребительских цен повысилась.

Как следствие – население продолжает увеличивать банковские сбережения. За январь-август 2026 года объем вкладов физических лиц вырос на 8,3% и превысил 30,5 трлн тенге.

Основной прирост обеспечили депозиты в национальной валюте. Их объем увеличился на 12,2%, достигнув 24,7 трлн тенге. Валютные вклады, напротив, сократились на 5,6%, до 5,9 трлн тенге.

Ранее мы рассказали, сколько смогут сэкономить казахстанцы при посещении зарубежных стран из-за высокого курса тенге.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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