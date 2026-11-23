Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2027 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября 2026 года, из релиза, опубликованного на сайте Нацбанка:

"В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели".

Так, в 2027 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

22 января.

12 марта.

23 апреля.

11 июня.

23 июля.

10 сентября.

22 октября.

10 декабря.

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Нацбанк Казахстана в 2026 году решения по базовой ставке объявлял в следующие даты:

23 января сохранил на уровне 18%;

6 марта сохранил на уровне 18%;

24 апреля сохранил на уровне 18%;

5 июня снизил до 17%;

24 июля снизил до 16,75%;

4 сентября снизил 16,25%;

23 октября снизил до 15,75%.

Согласно графику на 2026 год, очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 4 декабря в 12:00 по времени Астаны.