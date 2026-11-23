Когда Нацбанк объявит решение по базовой ставке: опубликован график на 2027 год
Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2027 год, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 23 ноября 2026 года, из релиза, опубликованного на сайте Нацбанка:
"В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели".
Так, в 2027 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
- 22 января.
- 12 марта.
- 23 апреля.
- 11 июня.
- 23 июля.
- 10 сентября.
- 22 октября.
- 10 декабря.
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Нацбанк Казахстана в 2026 году решения по базовой ставке объявлял в следующие даты:
- 23 января сохранил на уровне 18%;
- 6 марта сохранил на уровне 18%;
- 24 апреля сохранил на уровне 18%;
- 5 июня снизил до 17%;
- 24 июля снизил до 16,75%;
- 4 сентября снизил 16,25%;
- 23 октября снизил до 15,75%.
Согласно графику на 2026 год, очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 4 декабря в 12:00 по времени Астаны.
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