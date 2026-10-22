Рубль растет, а доллар падает на торгах 22 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,94 тенге, снизившись еще на 0,36 тенге.
Курс российского рубля напротив вырос до 5,50 тенге (+0,04).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,15 тенге (-0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5 – 450 тенге, евро – по 503,3-507,6 тенге, рубли – по 5,31-5,43.
Мировые цены на нефть на биржах растут 22 октября.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросла на 1,87%, до $112,08 за баррель.
Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре повышалась на 1,39%, до $99,92 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 448,61 тенге, евро – 503,83 тенге, рубля – 5,48 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 октября, можно здесь.