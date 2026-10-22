Рубль растет, а доллар падает на торгах 22 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,94 тенге, снизившись еще на 0,36 тенге.

Курс российского рубля напротив вырос до 5,50 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,15 тенге (-0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5 – 450 тенге, евро – по 503,3-507,6 тенге, рубли – по 5,31-5,43.

Мировые цены на нефть на биржах растут 22 октября.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросла на 1,87%, до $112,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре повышалась на 1,39%, до $99,92 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 448,61 тенге, евро – 503,83 тенге, рубля – 5,48 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 октября, можно здесь.