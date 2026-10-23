Курс доллара не изменится до конца года – экономисты

Тенге продолжает удерживать позиции, завоеванные за последние месяцы. Нацбанк готовится к масштабным продажам иностранной валюты, однако экономисты полагают, что главную причину устойчивости национальной валюты следует искать совсем в другой сфере, сообщает Zakon.kz.

Доллар отступает четвертый месяц

В пятницу, 23 октября, официальный курс доллара составляет 447,94 тенге. Накануне на Казахстанской фондовой бирже (KASE) американская валюта подешевела на 21 тиын.

При этом объем торгов вырос с 411,2 до 446,2 млн долларов. Участники рынка сохраняют высокую активность, однако заметного давления на тенге это не оказывает.

Нынешняя устойчивость национальной валюты наблюдается с июля. Тогда доллар стоил около 490 тенге, после чего началось его продолжительное снижение. К концу августа курс опустился приблизительно до 460 тенге, а в сентябре достигал отметки 440 тенге.

За неполные четыре месяца доллар потерял около 8,5% стоимости. Снижение сопровождалось кратковременными подъемами, однако каждый новый значительный максимум американской валюты оказывался ниже предыдущего.

В октябре доллар преимущественно торговался в пределах 445-455 тенге. Таким образом, даже после сентябрьского укрепления американской валюте не удалось вернуться к летним значениям.

Нацбанк готовит миллиарды долларов к продаже

Одним из факторов, способных повлиять на валютный рынок до конца года, станут операции Нацбанка Казахстана.

Регулятор объявил, что в IV квартале 2026 года в рамках зеркалирования покупок золота планируется продать иностранную валюту на сумму, эквивалентную 907 млрд тенге. При нынешнем обменном курсе это приблизительно 2 млрд долларов.

При этом дополнительные операции с валютой Нацфонда на 200-300 млн долларов регулятор решил отложить.

"В связи с избытком предложения на валютном рынке данные операции были отложены, и их дальнейшая реализация будет определяться с учетом рыночной конъюнктуры, обеспечивая динамику курса в соответствии с фундаментальными факторами и исключая резкие спекулятивные скачки тенге", – сообщили в Нацбанке.

Но этим планы регулятора могут не ограничиться. Нацбанк рассматривает возможность дополнительного зеркалирования операций по покупке золота, осуществленных в 2024 году.

Почему речь идет именно о 2024 годе?

Два года назад Нацбанк приобретал золото у отечественных производителей, расплачиваясь тенге. Эти деньги поступали в экономику, увеличивая объем национальной валюты в обращении. Теперь регулятор рассматривает возможность нейтрализовать денежный эффект тех покупок: продать часть иностранной валюты из своих резервов, получить за нее тенге и изъять их из обращения.

Иными словами, золото, приобретенное в 2024 году, продавать не собираются. Речь идет о дополнительных продажах долларов и другой иностранной валюты, которые могут увеличить их предложение на внутреннем рынке.

"В целях усиления дезинфляционного тренда и повышения эффективности денежно-кредитной политики в обеспечении ценовой стабильности, а также с учетом текущего состояния валютного рынка члены Комитета согласились, что появились возможности для обсуждения стерилизации дополнительных объемов ликвидности путем зеркалирования объемов покупок золота 2024 года в текущем или следующем году". Нацбанк РК

Окончательное решение о дополнительных операциях пока не принято. Их объемы и сроки будут зависеть от состояния валютного рынка.

Возникает вопрос: если Нацбанк намерен продать около 2 млрд долларов и допускает дополнительные продажи, насколько сильно это может укрепить тенге?

Почему потрясений не будет

Экономист Тулеген Аскаров не считает предстоящие операции Нацбанка каким-то сверхъестественным обстоятельством.

По его оценке, зеркалирование представляет собой обычный инструмент регулирования денежной ликвидности.

"Зеркалирование проводится с учетом ситуации на валютном рынке. Когда валюты достаточно, Нацбанк откладывает операции, когда возникает необходимость – возобновляет. Пока существенного влияния на курс эти действия не оказывают". Тулеген Аскаров

Эксперт также обращает внимание на необычно высокие обороты валютной биржи за последние три месяца. Но и большой объем торгов не означает, что участники рынка ожидают резкого изменения курса.

По мнению Аскарова, движения, происходящие на KASE, и действия Нацбанка объясняют лишь часть нынешней ситуации. Гораздо более существенные обстоятельства складываются за пределами казахстанского валютного рынка.

Казахстанская нефть стала одной из самых дорогих в мире

Главным фактором, поддерживающим тенге, Тулеген Аскаров считает ситуацию на мировом нефтяном рынке. Казахстанская экспортная смесь CPC Blend в последние недели торгуется на исключительно высоких уровнях, значительно опережая международные нефтяные ориентиры.

На 22 октября стоимость CPC Blend составляла 129,21 доллара за баррель. Для сравнения: фьючерсы на Brent завершили торги на отметке 113,17 доллара, а американская WTI стоила 99,47 доллара. Таким образом, казахстанская нефть была дороже Brent на 16,04 доллара, а WTI – на 29,74 доллара за баррель. При этом следует учитывать различия между ценой физической поставки CPC Blend и биржевыми фьючерсами.

Причем речь идет не об однодневном скачке. В сентябре средняя цена CPC Blend составляла 112,94 доллара. В октябре высокие котировки сохранились.

"Высокие цены увеличивают валютные доходы нефтяных экспортеров. Часть поступающих долларов продается на внутреннем рынке для финансирования расходов в тенге, что способствует укреплению национальной валюты". Тулеген Аскаров

При этом влияние нефтяных котировок на обменный курс проявляется не сразу. Ранее мы писали о том, что изменение нефтяных котировок отражается на платежном балансе страны с задержкой в один-два месяца. Таким образом, последствия роста цен на нефть проявляются в экономике не сразу, а спустя некоторое время.

Что будет с долларом до Нового года

Прогнозы финансового рынка свидетельствуют о заметном улучшении ожиданий относительно национальной валюты.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) провела очередной опрос представителей банков, страховых, аналитических и брокерских организаций. Средний прогноз участников на начало ноября составляет 456,5 тенге за доллар. Месяцем ранее финансисты ожидали 474,2 тенге.

Улучшились и ожидания участников октябрьского макроэкономического опроса Нацбанка. Среднегодовой курс доллара на 2026 год они оценивают в 479 тенге против 490 тенге в предыдущем прогнозе.

Как видим, совокупный прогноз не предполагает резкого изменения валютных курсов в 2026 году.

При этом дальнейшая динамика будет во многом зависеть от того, насколько долго казахстанская нефть сохранит нынешнюю ценовую премию и как изменится предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

Ранее мы рассказали, как лучше защитить свои деньги перед решением Нацбанка по базовой ставке.