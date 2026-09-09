Какой курс доллара ждут казахстанцы до конца 2026 года

2026 год стал годом триумфа тенге – казахстанская валюта вошла в мировой топ по темпам укрепления. Но до конца года еще почти четыре месяца, и главный вопрос сегодня – сохранит ли тенге свои позиции или доллар снова начнет дорожать, выяснил Zakon.kz.

Доллару рекомендовали не торопиться

В августовском макроэкономическом опросе Нацбанка среднегодовой курс доллара в 2026 году ожидается на уровне 490 тенге против 500 тенге месяцем ранее. В опросе участвовали 15 аналитиков и финансовых организаций.

Снизились и прогнозы на следующие годы. В 2027 году аналитики ожидают в среднем 516,2 тенге за доллар против 532,1 в предыдущем опросе, в 2028-м – 562,2 против 566,6 тенге. При этом сам Нацбанк подчеркивает, что макроэкономический опрос не является его собственным прогнозом – это оценка ожиданий профессиональных участников рынка.

Финансист Арсен Темирбаев считает, что пока сразу несколько факторов работают в пользу национальной валюты. Один из них – высокая доходность тенговых инструментов. После решения 4 сентября базовая ставка Нацбанка составляет 16,25%. Регулятор одновременно продолжает изымать из денежного рынка избыточную ликвидность.

Другой фактор – нефть. Среднегодовая цена Brent на 2026 год оценена в 82,7 доллара за баррель, что намного выше цены в 70 долларов, заложенной в бюджет Казахстана.

При этом эксперт полагает, что нынешнее укрепление тенге не гарантирует сохранения такого курса до конца года.

"Мой прогноз практически совпадает с консенсусным показателем. Я жду доллар к концу года на уровне 580-590 тенге". Арсен Темирбаев

Народ назначил "американцу" свою цену

Опрос на тему "Какой курс тенге к доллару вы ждете к концу этого года?" провел финансовый аналитик Андрей Чеботарев. В нем приняли участие около 2100 человек.

Наиболее популярным оказался диапазон 475-500 тенге – его выбрали 32% участников. Еще 26% ждут доллар в пределах 450-475 тенге.

Таким образом, 58% опрошенных рассчитывают увидеть доллар в диапазоне от 450 до 500 тенге.

Еще 12% выбрали диапазон 500-525 тенге, 11% – 425-450. Ниже 400 тенге ожидают 6% участников, 400-425 – 5%. Варианты 525-550 и выше 550 тенге набрали по 4%.

Иностранцы выстроились в очередь за высоким тенге

В числе прочих факторов Андрей Чеботарев обращает внимание на важную деталь.

"Тенге остается привлекательным для иностранных спекулятивных инвесторов, так называемых, кэрри-трейдеров, которые приносят на наш рынок валюту, тем самым способствуя укреплению курса из-за чрезмерно высокой базовой ставки". Андрей Чеботарев

Данные Нацбанка также показывают, что присутствие нерезидентов на рынке государственных ценных бумаг сильно растет. На этой неделе глава регулятора Тимур Сулейменов сообщил, что доля нерезидентов на рынке увеличилась с 6,2 до 7,2%.

"7% участия нерезидентов – это хороший показатель, но он далеко не такой высокий, как в развитых странах. Там есть 20%, 15%. Мы считаем, что 10% – это потолок, но мы не хотим сильно наращивать, потому что при большем объеме те риски, о которых эксперты говорят, будут увеличиваться. Пока это все абсолютно регулируемо, и здесь мы не видим каких-то рисков", – сказал Тимур Сулейменов.

Еще один аргумент в пользу устойчивого тенге Сулейменов приводил ранее, когда рассказывал о перспективах курса доллара.

"Что касается уровня доллара в дальнейшем: фундаментально, как я уже сказал, экономика сильна. Платежный баланс у нас в прошлом году был дефицитный, в этом году, скорее всего, будет профицитный. Это очень хороший макроэкономический показатель. Уровень импорта сохраняется примерно на тех же уровнях, соответственно, огромного дополнительного спроса на валюту мы также не наблюдаем". Тимур Сулейменов

Бюджет решил: "480 и точка!"

Наконец, самый главный аргумент в пользу устойчивого тенге появился буквально 10 дней назад в проекте Минфином РК республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

В бюджетных расчетах МФ использует курс 480 тенге за доллар. В частности, прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Нацфонд на 2027 год рассчитан исходя из добычи нефти 96 млн тонн, цены 70 долларов за баррель и курса 480 тенге за доллар. Тот же курс применяется при расчете погашения бюджетных кредитов, выданных в иностранной валюте.

Для сравнения, при формировании бюджета на 2026 год правительство исходило из курса 540 тенге за доллар, цены нефти 60 долларов за баррель и добычи 98 млн тонн.

Таким образом, ситуация достаточно ясна. Насколько далеко курс USD/KZT уйдет от нынешних 450-460 тенге, будет зависеть прежде всего от того, сохранится ли приток капитала в тенговые инструменты, какой окажется ситуация с нефтью и насколько быстро Нацбанк будет смягчать денежно-кредитную политику.

Отметим, что сегодня официальный курс доллара составляет 454,46 тенге. Средний курс покупки доллара в обменниках 456 тенге, продажи – 458 тенге.