От острова миллиардеров до океанского пляжа: Безосу приписали новую покупку

В американском штате Флорида продали роскошный особняк на берегу Атлантического океана за 69,5 млн долларов. Сделка состоялась в сентябре и установила рекорд стоимости недвижимости в районе Голден-Бич, сообщает Zakon.kz.

По данным Fox News Digital, покупателем стала зарегистрированная в Делавэре компания Meridian Coast LLC, которую источники издания The Real Deal связывают с основателем Amazon Джеффом Безосом.

При этом участие миллиардера в сделке официально не подтверждено. Представитель компании Douglas Elliman Девин Кей отметил, что покупка такого объекта была бы логичной для человека, уже владеющего недвижимостью на острове Индиан-Крик, известном как "бункер миллиардеров" Майами. Однако эксперт подчеркнул, что не может подтвердить причастность Безоса к приобретению.

Площадь особняка на Ocean Boulevard составляет около 1625 кв. м. По словам специалистов рынка недвижимости, Голден-Бич привлекает состоятельных покупателей прямым выходом к океанскому пляжу, уединением и ограниченным количеством подобных объектов. Здесь насчитывается около 60 домов, расположенных непосредственно на побережье, а участки под строительство новых особняков практически невозможно восполнить.

Если связь Безоса с покупкой подтвердится, новая недвижимость дополнит его портфель стоимостью около 234 млн долларов на острове Индиан-Крик. Эксперты отмечают, что состоятельные владельцы все чаще приобретают несколько объектов в Южной Флориде для разных целей – от постоянного проживания до отдыха и приема гостей.

Голден-Бич традиционно считается спокойным жилым районом с собственным муниципальным полицейским подразделением и ограничениями на строительство высотных зданий. Однако сделки стоимостью от 50 млн до почти 70 млн долларов меняют восприятие местного рынка: район все чаще рассматривают как одно из самых эксклюзивных мест для покупки прибрежной недвижимости в США.

По мнению риелторов, стоимость таких домов определяется не только роскошью, но и редкостью участков, приватностью и возможностью провести сделку конфиденциально. На фоне растущего числа состоятельных покупателей некоторые владельцы приобретают сразу несколько соседних участков, чтобы создавать крупные частные резиденции.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв уничтожил гигантскую ракету миллиардера Джеффа Безоса.