Продукты подорожают на 18%: Всемирный банк предупредил о риске продовольственного кризиса

Мировой продовольственный рынок оказался перед угрозой нового ценового потрясения. Военные конфликты нарушают поставки зерна, дорогая нефть увеличивает расходы фермеров, а климатические аномалии угрожают урожаям. Насколько серьезными могут оказаться последствия, рассказывает Zakon.kz.

Еда дорожает второй год подряд

В опубликованном 28 октября 2026 года докладе Commodity Markets Outlook ("Перспективы товарно-сырьевых рынков") Всемирный банк представил прогноз, который вряд ли обрадует покупателей. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в 2026 году вырастут примерно на 10%, а в 2027 году прибавят еще 7%.

Причем продовольствие окажется далеко не единственной категорией товаров, которую затронет новая волна роста цен. Общий индекс сырьевых товаров в 2026 году увеличится на 23%.

Энергоносители подорожают на 32%,

удобрения – на 14%,

промышленные металлы – на 25%,

драгоценные металлы – на 40%.

Однако уже в 2027 году ситуация на большинстве сырьевых рынков должна измениться. Всемирный банк ожидает снижения общего индекса на 7%. Энергоносители и металлы также начнут дешеветь. И только продовольствие продолжит дорожать.

Такое расхождение объясняется тем, что сельское хозяйство одновременно испытывает давление со стороны нескольких рынков. Даже если нефть и удобрения впоследствии подешевеют, последствия их предыдущего подорожания могут сохраняться в производственных затратах.

Зерно: между войной и погодой

Одна из главных угроз связана с нарушением международных поставок зерна. Военные действия и атаки на торговые суда в Черном море создают дополнительные риски для перевозок сельскохозяйственной продукции.

Для мирового рынка опасны не только фактические потери зерна. Угроза судоходству способна увеличить стоимость страхования, фрахта и доставки. В результате импортерам приходится платить больше даже за продукцию, цена которой непосредственно у производителя существенно не изменилась.

Второй источник неопределенности – климатическое явление Эль-Ниньо. Оно сопровождается изменением температур и распределения осадков, вызывая засухи в одних сельскохозяйственных регионах и сильные дожди в других.

"Особенно опасно совпадение этих двух факторов: даже при относительно благополучном мировом урожае перебои с экспортом способны вызвать дефицит на отдельных рынках. А если к транспортным проблемам добавится неурожай, компенсировать потери будет значительно сложнее". Из доклада Всемирного банка

Нефть дорожает, фермеры платят

Еще одна причина ожидаемого подорожания продуктов находится далеко за пределами сельскохозяйственных полей.

Всемирный банк прогнозирует, что средняя стоимость нефти Brent в 2026 году составит 91 доллар за баррель против 69 долларов годом ранее. Таким образом, нефть подорожает почти на треть. В 2027 году ее средняя цена, согласно базовому прогнозу, снизится до 79 долларов.

Однако нынешнее повышение связано не только с изменением спроса. Конфликт на Ближнем Востоке серьезно ограничил предложение нефти.

Мировые поставки в 2026 году, как ожидается, сократятся на 5,2%. Столь масштабного падения не наблюдалось более четырех десятилетий, если исключить пандемийный 2020 год.

Для сельского хозяйства последствия вполне конкретны. Дорожает дизельное топливо для тракторов и комбайнов, увеличиваются расходы на перевозку урожая, работу оросительных систем и переработку продукции.

Дополнительное давление создают удобрения. По прогнозу Всемирного банка, в 2026 году они подорожают на 14%. Особенно заметным оказался скачок стоимости карбамида в начале года.

Заместитель главного экономиста и директор Группы прогнозов Всемирного банка Айхан Косе обращает внимание на то, что последствия сырьевого подорожания не ограничиваются продовольственным рынком.

"Рост издержек на энергоносители и сбои в торговле ведут к удорожанию широкого спектра сырьевых товаров, создавая риски усиления инфляции, усугубления проблемы обеспечения продовольствием и замедления темпов экономического роста". Айхан Косе

Казахстан будет кормить соседей и Европу

На фоне угрозы нового продовольственного кризиса Казахстан занимает особое положение. Страна не только обеспечивает себя зерном, но и остается одним из крупных поставщиков пшеницы для Центральной Азии и Афганистана.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2025 году Казахстан собрал около 23 млн тонн зерновых, в том числе 18 млн тонн пшеницы. Урожай последней оказался примерно на 20% выше среднего показателя за предыдущие пять лет.

В сезоне 2025-2026 ФАО прогнозирует экспорт 10 млн тонн зерновых, включая 9 млн тонн пшеницы. Это почти на 20% больше среднего объема поставок за пятилетний период.

Куда отправляется казахстанское зерно? Согласно торговой статистике Всемирного банка, в 2025 году крупнейшими покупателями обычной пшеницы стали Узбекистан (4,17 млн тонн) и Таджикистан (1,26 млн тонн). Вместе эти две страны приобрели более 5,4 млн тонн, или около 71% казахстанского экспорта данной категории пшеницы.

Еще один важный рынок – Афганистан. Причем туда Казахстан поставляет преимущественно не зерно, а муку. В 2025 году афганские покупатели приобрели 1,05 млн тонн казахстанской муки, что составило почти 55% всего ее экспорта из страны.

Есть у казахстанской пшеницы и еще один "постоянный клиент" – Европа. Как мы сообщали ранее, по итогам текущего маркетингового сезона республика стала вторым крупнейшим поставщиком дурума в Европейский союз. Особенно любит наше зерно Италия, знаменитая своими макаронными изделиями. По данным Всемирного банка, в 2025 году Казахстан экспортировал туда почти 419 тыс. тонн твердой пшеницы (дурум), используемой для производства пасты.