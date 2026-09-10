Грозит ли Казахстану аномальный Эль-Ниньо? Что говорят синоптики "Казгидромета"

3 сентября 2026 года Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН опубликовала экстренный официальный бюллетень, в котором подтвердила беспрецедентный масштаб текущего Эль-Ниньо. Эксперты заявили, что этот феномен буквально "разрастается на наших глазах", сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, напомним:

"Эль-Ниньо – это крупномасштабное климатическое явление, характеризующееся аномальным повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно является частью Южного колебания (ЭНЮК Эль-Ниньо / Южная осцилляция) и оказывает мощное влияние на погоду, экосистемы и экономику по всему земному шару".

После тревожного заявления корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием к синоптикам РГП "Казгидромет" касательно влияния Эль-Ниньо на Казахстан.

Специалисты 10 сентября уточнили, что Эль-Ниньо формируется в тропической части Тихого океана.

"На климат Казахстана оно воздействует косвенно – через изменения крупномасштабной атмосферной циркуляции, траекторий циклонов и переноса воздушных масс над Евразией". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также метеорологи предоставили анализ данных наблюдений за 1951-2025 годы.

Он показал определенную закономерность в распределении осадков холодного сезона в отдельных южных и юго-восточных регионах Казахстана в периоды Эль-Ниньо.

"Наиболее выражена она в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу. По направлению к северным регионам страны эта зависимость ослабевает". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом закономерности, установленные по многолетним данным, не определяют погодные условия отдельного сезона. Распределение температуры воздуха и осадков на территории Казахстана зависит от совокупного влияния различных атмосферных процессов.

"В отношении температуры воздуха устойчивой зависимости от Эль-Ниньо на территории Казахстана не установлено. Температурный режим страны, особенно ее северных и восточных регионов, в большей степени связан с состоянием Арктического и Северо-Атлантического колебаний, активностью Сибирского антициклона и другими циркуляционными процессами. Представленные ВМО оценки характеризуют влияние Эль-Ниньо на глобальные климатические процессы и не являются прогнозом конкретных погодных условий для территории Казахстана ". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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