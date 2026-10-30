Евро рухнул до годового минимума: что обрушило курс европейской валюты в Казахстане

Европейская валюта, некогда считавшаяся одной из самых сильных в мире, постепенно сдает позиции. Евро сильно дешевеет по отношению к доллару, но еще стремительнее – к казахстанскому тенге. В причинах такого падения разбирался Zakon.kz.

Как евро дешевел 12 месяцев подряд

Только этой осенью евро ослаб к ряду других крупных валют. Согласно расчетам сервиса FX Desk на основе курсов Европейского центрального банка, на 29 октября 2026 года снижение за 30 дней составило:

К китайскому юаню – 3,40%.

К канадскому доллару – 2,98%.

К доллару США – 2,88%.

К японской йене – 2,77%.

К британскому фунту – 2,68%.

К шведской кроне – 2,59%.

К швейцарскому франку – 2,54%.

А вот что творится с евро применительно к валюте Казахстана. Еще год назад за один евро приходилось отдавать больше 617 тенге. Сегодня, 30 октября 2026 года, европейская валюта стоит 505,80 тенге. Таким образом, за 12 месяцев она подешевела на 111,67 тенге, или на 18,08%.

Согласитесь, что для тех, кто ездит в Европу или оплачивает там обучение, разница весьма ощутимая. Например, покупка 1000 евро год назад обошлась бы в 617 470 тенге, а сегодня – в 505 800 тенге.

При этом евро терял стоимость не одномоментно. В ноябре прошлого года европейская валюта еще торговалась преимущественно выше 590 тенге, периодически преодолевая отметку 600 тенге. А с марта 2026 года снижение стало почти перманентным. Весной евро опустился в район 540-560 тенге, а в сентябре курс переместился к отметке 505 тенге. В октябре евро практически перестал отыгрывать потери, оставаясь возле годового минимума.

Но почему евро так стремительно дешевеет? Ответ следует искать не только в Казахстане, но и на международном валютном рынке.

Доллар сильный, но тенге оказался сильнее

На мировом рынке европейская валюта переживает непростой период. Сейчас за один евро дают около 1,1186 доллара. За последние 12 месяцев он подешевел к американской валюте на 3,29%, за шесть месяцев – на 4,66%, а за три месяца – на 2,98%.

Дальше самое интересное: если за год потеря к доллару составила 3,29%, а к тенге – более 18%, значит, что только слабостью европейской валюты происходящее объяснить трудно.

Другая причина заключается в укреплении самого тенге. Как ранее писал Zakon.kz, с марта по сентябрь 2026 года тенге стал самой быстро растущей валютой мира, укрепившись к доллару на 8,8%. Для сравнения: норвежская крона прибавила 2,86%, бразильский реал – 1,43%, а канадский доллар вообще потерял 1,79%.

Причин несколько. Казахстан значительно увеличил экспортную выручку благодаря высоким ценам на сырье. Дополнительное предложение иностранной валюты обеспечивали продажи долларов из Нацфонда и операции Нацбанка. Одновременно высокая доходность тенговых государственных облигаций привлекала иностранных инвесторов, которым для их покупки требовалось приобретать тенге.

Однако у самого евро тоже достаточно причин для ослабления. И прежде всего они связаны с состоянием европейской экономики.

Между дорогой энергией и слабым спросом

Последние экономические показатели еврозоны дают инвесторам немного поводов для оптимизма. Согласно обзору экономиста Эльдара Шамсутдинова, индекс экономических настроений ESI в октябре снизился до 96,9 пункта при прогнозе 97,5.

Этот показатель отражает оценки ситуации в промышленности, строительстве, торговле, сфере услуг и среди потребителей. Уровень ниже 100 пунктов означает, что настроения в экономике хуже долгосрочного среднего значения.

Причем ухудшение продолжается второй месяц подряд. Индекс потребительской уверенности опустился до минус 17,9 пункта – минимального уровня с мая. Это означает, что европейцы все менее уверены в перспективах собственных доходов и экономической ситуации.

Неблагоприятная картина складывается сразу в нескольких секторах. Индекс настроений в розничной торговле снизился до минус 8 пунктов, в строительстве – до минус 5,9 пункта (Данные: Европейская комиссия, ежемесячный обзор Business and Consumer Surveys за октябрь 2026 года).

В сфере услуг показатель составил 5,3 пункта, тогда как промышленный индекс, хотя и улучшился, остался отрицательным – минус 3,4 пункта.

Среди крупнейших экономик наиболее заметные изменения зафиксированы:

в Нидерландах, где индекс снизился на 3,4 пункта;

Германия потеряла 0,7 пункта;

в Испании зафиксировано снижение на 0,5 пункта;

Италия прибавила 0,8 пункта,

Франция поднялась на 0,1 пункта, однако общей картины это не изменило.

Слабые потребительские настроения означают риски для внутреннего спроса, а осторожность бизнеса может ограничивать инвестиции. Но европейская экономика столкнулась еще с одной проблемой: цены на энергоносители остаются высокими, создавая дополнительное давление на инфляцию.

Именно в таких условиях 29 октября Европейский центральный банк принял решение сохранить процентные ставки без изменений. Депозитная ставка осталась на уровне 2,50%, основная ставка рефинансирования – 2,65%.

Для валютного рынка такая неопределенность имеет значение. Инвесторы вынуждены учитывать одновременно риски замедления европейской экономики и возможность длительного сохранения сравнительно жестких финансовых условий.

Евро дешевеет, и казахстанцы покупают его вчетверо больше

Вернемся к Казахстану. На всем этом фоне события на наличном валютном рынке Казахстана выглядят ожидаемо. Пока евро дешевел, интерес к нему заметно вырос.

Согласно статистике Нацбанка, в августе 2026 года чистые продажи наличных евро населению в обменниках составляли 2 млрд 140,6 млн тенге. В сентябре этот показатель достиг 8 млрд 665,4 млн тенге.

Таким образом, всего за месяц объем чистых продаж увеличился более чем в 4 раза, или на 6,5 млрд тенге. Рост составил почти 305%.

При этом с американской валютой происходило прямо противоположное. В августе чистые продажи долларов обменными пунктами достигали 141,4 млрд тенге, а в сентябре сократились до 100,3 млрд тенге. Снижение составило 29,1%.

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