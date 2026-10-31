Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 октября
Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 31 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 453,77 тенге; евро – 507,63 тенге; российский рубль – 5,64 тенге; китайский юань – 68,21 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
509,95 тенге на покупку, 516,95 тенге на продажу.
Курс евро:
592 тенге на покупку, 601,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,23 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
511,25 тенге на покупку, 517,11 тенге на продажу.
Курс евро:
592,96 тенге на покупку, 603,93 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,1 тенге на покупку, 6,4 тенге на продажу.
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