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$
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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 11:11 Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 31 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 453,77 тенге; евро – 507,63 тенге; российский рубль – 5,64 тенге; китайский юань – 68,21 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

509,95 тенге на покупку, 516,95 тенге на продажу.

Курс евро:

592 тенге на покупку, 601,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,23 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

511,25 тенге на покупку, 517,11 тенге на продажу.

Курс евро:

592,96 тенге на покупку, 603,93 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,1 тенге на покупку, 6,4 тенге на продажу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 11:11
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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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