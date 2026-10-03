Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 октября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 3 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,73 тенге; евро – 502,98 тенге; российский рубль – 5,35 тенге; китайский юань – 66,78 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу. Курс евро: 502 тенге на покупку, 512 тенге на продажу. Курс рубля: 5,14 тенге на покупку, 5,34 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 449,94 тенге на покупку, 452,29 тенге на продажу. Курс евро: 503,88 тенге на покупку, 508,68 тенге на продажу. Курс рубля: 5,08 тенге на покупку, 5,21 тенге на продажу. Материал по теме В ООН сделали тревожное заявление о ценах на продукты питания в мире Ранее стала известна история казахстанки, которая "погрязла" в микрокредитах и списала их через суды.

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