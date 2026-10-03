Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 октября
По состоянию на 3 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,73 тенге; евро – 502,98 тенге; российский рубль – 5,35 тенге; китайский юань – 66,78 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу.
Курс евро:
502 тенге на покупку, 512 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,14 тенге на покупку, 5,34 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
449,94 тенге на покупку, 452,29 тенге на продажу.
Курс евро:
503,88 тенге на покупку, 508,68 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,08 тенге на покупку, 5,21 тенге на продажу.
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