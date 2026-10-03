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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 октября

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 11:31 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 3 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,73 тенге; евро – 502,98 тенге; российский рубль – 5,35 тенге; китайский юань – 66,78 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу.

Курс евро:

502 тенге на покупку, 512 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,14 тенге на покупку, 5,34 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

449,94 тенге на покупку, 452,29 тенге на продажу.

Курс евро:

503,88 тенге на покупку, 508,68 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,08 тенге на покупку, 5,21 тенге на продажу.

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Ранее стала известна история казахстанки, которая "погрязла" в микрокредитах и списала их через суды.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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