Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 октября
Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 4 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,73 тенге; евро – 502,98 тенге; российский рубль – 5,35 тенге; китайский юань – 66,78 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу.
Курс евро:
501,97 тенге на покупку, 511,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,14 тенге на покупку, 5,34 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
449,4 тенге на покупку, 451,81 тенге на продажу.
Курс евро:
503,86 тенге на покупку, 508,71 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,08 тенге на покупку, 5,21 тенге на продажу.
Ранее в ООН сделали тревожное заявление о ценах на продукты питания в мире.
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