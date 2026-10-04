Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 октября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 4 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,73 тенге; евро – 502,98 тенге; российский рубль – 5,35 тенге; китайский юань – 66,78 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

445 тенге на покупку, 452 тенге на продажу.

Курс евро:

501,97 тенге на покупку, 511,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,14 тенге на покупку, 5,34 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

449,4 тенге на покупку, 451,81 тенге на продажу.

Курс евро:

503,86 тенге на покупку, 508,71 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,08 тенге на покупку, 5,21 тенге на продажу.

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