За последние 15 лет реальные доходы жителей Евросоюза выросли на четверть. Однако в одних странах они увеличились более чем вдвое, а в других сократились. Как на этом фоне выглядит Казахстан и насколько изменилось благосостояние его жителей, выяснял Zakon.kz.

Бедные догоняют богатых?

За 2010-2025 годы доходы жителей Евросоюза с учетом инфляции выросли на 25,4%. При расчете использовался доход человека, находящегося посередине списка населения от самых бедных до самых богатых. Однако опубликованные Eurostat данные показывают: рост обеспечили вовсе не крупнейшие экономики Европы.

Лидером оказалась Румыния, где показатель увеличился на 160,2%. Иными словами, покупательная способность медианного дохода жителей страны выросла в 2,6 раза. В числе наиболее успешных стран также оказались Литва, Латвия, Болгария и Польша. Во многих государствах Восточной Европы рост приблизился к двукратному или превысил его.

Совершенно другая картина сложилась в наиболее развитых странах континента. Германия, Италия, Испания и Финляндия продемонстрировали скромное увеличение доходов. Во Франции показатель за 15 лет снизился на 0,6%.

Почему же относительно небогатая Румыния значительно опередила Германию? Одна из причин заключается в эффекте низкой базы. Странам, начинающим с низкого уровня доходов, проще демонстрировать впечатляющие процентные показатели. Но не только это. Восточноевропейские экономики получили доступ к единому европейскому рынку, инвестициям, технологиям и производственным цепочкам крупных международных компаний. Расширение занятости, повышение производительности труда и рост заработной платы постепенно увеличивали покупательную способность населения.

Дополнительное влияние оказывала трудовая миграция, которая меняла ситуацию на рынках труда и поддерживала рост заработков.

В Западной Европе исходный уровень благосостояния был значительно выше. Однако последствия финансового кризиса 2008-2009 годов, долгового кризиса еврозоны, пандемии COVID-19 и последующего инфляционного скачка ограничили рост реальных доходов.

Самый тяжелый результат у Греции, где реальные медианные доходы сократились на 22,3%. После долгового кризиса страна 2009 года пережила глубокую рецессию, сокращение заработных плат и бюджетных расходов. Даже последующее восстановление экономики не позволило вернуть медианные реальные доходы к уровню 2007 года.

При этом быстрый рост благосостояния в Восточной Европе не означает, что ее жители уже стали обеспеченнее западноевропейцев. Процентное увеличение показывает скорость изменений, а не достигнутый уровень жизни.

Казахстан: доходы выросли в шесть раз, но есть нюанс

Казахстан за те же 15 лет тоже существенно увеличил денежные доходы населения. Согласно историческим данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2010 году среднедушевой номинальный доход составлял 39 014 тенге в месяц, а в 2025 году достиг 238 070 тенге. Таким образом, в денежном выражении показатель вырос в 6,1 раза.

Но если казахстанцы действительно стали вшестеро богаче, почему это не означает совершенно другой уровень жизни? Дело в том, что значительную часть прибавки за прошедшие годы поглотила инфляция.

И все же разница с европейскими 25,4% весьма существенная. По накопленному процентному приросту Казахстан опередил средний показатель Евросоюза примерно в 2,5 раза.

Вот еще важнейший показатель. За последние 20 лет в Казахстане существенно сократилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Если в 2005 году за чертой бедности находились 31,6% жителей страны, то к 2010 году их доля уменьшилась до 6,5%, а в 2016-2017 годах достигла примерно 2,6%. Правда, потом вмешалась пандемия COVID-19: к 2020 году показатель вновь поднялся до 5,3%.

Что изменилось в кошельке казахстанца

Чтобы оценить масштаб перемен, полезно посмотреть на доходы не только в процентах, но и в тенге.

В 2010 году среднедушевой доход составлял 39 тыс. тенге в месяц. В 2025 году, согласно уточненной годовой оценке БНС, он достиг 238 862 тенге.

Для семьи из четырех человек арифметический эквивалент этих показателей составляет, соответственно, около 156 тыс. и 955 тыс. тенге в месяц.

Разумеется, на 955 тыс. тенге сегодня нельзя приобрести в шесть раз больше товаров, чем на 156 тыс. тенге в 2010 году. Цены за это время существенно изменились.

Тем не менее улучшение материального положения казахстанцев проявляется не только в росте доходов, но и в способности создавать сбережения. Согласно исследованию Нацбанка, в ноябре 2016 года накопления имели лишь 16,1% опрошенных, в 2021 году – 20,8%, а в 2026 году – уже 27,9%. Таким образом, за десятилетие доля граждан, располагающих финансовым запасом, выросла почти в 1,7 раза.

Еще показательнее изменение способности откладывать деньги из текущих доходов. Если в январе 2016 года такую возможность имели 14,6% опрошенных, то в 2026 году – уже 27%. Фактически доля казахстанцев, способных не только покрывать повседневные расходы, но и формировать накопления, почти удвоилась.

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