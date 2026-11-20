Курс доллара резко вырос на торгах 20 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455 тенге, поднявшись сразу на 5,87 тенге.
Курс российского рубля подрос до 5,56 тенге (+0,09).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,09 тенге (+0,92).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,6-455,9 тенге, евро – по 498,2-503 тенге, рубли – по 5,26-5,38 тенге.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 20 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,82%, до 91,23 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на январь подешевели на 0,68%, до 81,88 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 448,72 тенге, евро – 493,86 тенге, рубля – 5,49 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 ноября, можно здесь.