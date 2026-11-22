Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 22 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 455,32 тенге; евро – 499,88 тенге; российский рубль – 5,55 тенге; китайский юань – 68,09 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 452 тенге на покупку, 459 тенге на продажу. Курс евро: 495 тенге на покупку, 505 тенге на продажу. Курс рубля: 5,25 тенге на покупку, 5,45 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 453,71 тенге на покупку, 455,79 тенге на продажу. Курс евро: 499,16 тенге на покупку, 503,7 тенге на продажу. Курс рубля: 5,25 тенге на покупку, 5,37 тенге на продажу. Материал по теме Мошенники и дети: почему ребенок может сам отдать преступникам деньги родителей Почему тенге растет на фоне крепкого доллара – экономисты назвали причины.

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