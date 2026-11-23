Доллар или рубль: какая валюта на самом деле управляет ценами в Казахстане
Рубль побеждает в торговле, доллар лидирует в добыче
В казахстанской промышленности и торговле доллар и рубль занимают разные позиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2 810 компаний из шести отраслей экономики, проведенного Нацбанком Казахстана по итогам 9 месяцев 2026 года.
В обрабатывающей промышленности рубль используют 62,5% предприятий, доллар – 58,4%. В торговле разница заметнее: 51,3% против 42,9%. В сельском хозяйстве российскую валюту используют 43% компаний, американскую – 33,9%.
В добывающей промышленности преимущество у доллара: его используют 62,4% предприятий против 37,1% у рубля. В транспорте и складировании разрыв значительно меньше: 38,9% против 36,4% в пользу доллара. В строительстве обе валюты используют по 27,3% компаний.
Нацбанк уточняет, что речь идет о доле предприятий, использующих доллар или рубль во взаиморасчетах с зарубежными партнерами, а не об объеме операций в каждой валюте. При этом одна компания может проводить расчеты сразу в нескольких валютах.
Фото: Zakon.kz
Что изменилось по сравнению с прошлым годом
Если сравнить нынешние данные Нацбанка с исследованием 2025 года, видно, что российский рубль стал использоваться реже в трех из четырех отраслей:
- в торговле – доля предприятий, рассчитывающихся в рублях, сократилась с 54,8% до 51,3%,
- в добывающей промышленности – с 42% до 37,1%,
- в обрабатывающей – с 64% до 62,5%,
- в сельском хозяйстве показатель, наоборот, вырос с 38,9% до 43%.
Доллар, напротив, немного укрепил позиции в трех отраслях, а в трех показатели упали:
- в сельском хозяйстве доля предприятий, использующих доллар, увеличилась с 32,1% до 33,9%,
- в добывающей промышленности – с 61,7% до 62,4%,
- в торговле – с 42,3% до 42,9%,
- в обрабатывающей промышленности показатель остался прежним – 58,4%.
- в строительстве доллар стали использовать реже: его доля снизилась с 28,6% до 27,3%, в транспорте и складировании – с 40,5% до 38,9%.
Импорт за рубли, экспорт за доллары
В конъюнктурном обзоре регулятора отмечается:
"В расчетах с зарубежными партнерами экспортеры чаще используют доллар США (72,6% экспортеров), импортеры больше используют российский рубль (74,1% импортеров)".Нацбанк РК
При этом среди импортеров доллар используют 54,6%, евро – 37,4%, китайский юань – 15,5%. Среди экспортеров рубль применяют 48,2%, евро – 25,2%, юань – 5,3%.
Разница отчасти объясняется географией внешней торговли. Россия остается крупным поставщиком товаров в Казахстан, тогда как значительная часть казахстанского экспорта ориентирована на международные сырьевые рынки, где широко применяется доллар.
Но валюта платежа не всегда определяет стоимость товара. Например, российский поставщик может выставлять счет в рублях, одновременно пересматривая отпускную цену с учетом стоимости импортных комплектующих или мировых котировок.
Как курсы доллара и рубля влияют на инфляцию?
Еще в 2024 году Нацбанк опубликовал обширное исследование "Влияние эффекта переноса динамики номинального обменного курса на инфляцию в Казахстане". Были проанализированы данные за 14 лет и рассчитано, в какой мере изменение курсов двух валют передается в потребительские цены.
"Согласно модели, при ослаблении тенге к доллару на 10% инфляция за следующие 12 месяцев дополнительно увеличивается на 1,4 процентного пункта. Аналогичное ослабление тенге к рублю дает прибавку на 1 процентный пункт".Нацбанк РК
Однако влияние различается в зависимости от категории товаров.
- Для продовольствия расчетный эффект составляет 0,9 процентного пункта при подорожании рубля и 0,8 пункта при подорожании доллара.
- Для непродовольственных товаров соотношение обратное: 1,5 пункта для рубля и 2,4 пункта для доллара.
- В секторе услуг воздействие значительно слабее: 0,2 и 0,4 пункта соответственно.
В исследовании отдельно отмечается, что максимальный эффект перестройки цен в ответ на изменения номинального курса тенге приходится на первые 2-3 месяца. Примерно через полгода воздействие первоначального курсового изменения затухает.
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