Валюты торговых партнеров Казахстана играют важную роль в экономике страны, тесно связанной с мировыми и региональными рынками. Какие из них наиболее значимы для промышленности и торговли и как денежные курсы влияют на цены, выяснял Zakon.kz.

Рубль побеждает в торговле, доллар лидирует в добыче

В казахстанской промышленности и торговле доллар и рубль занимают разные позиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2 810 компаний из шести отраслей экономики, проведенного Нацбанком Казахстана по итогам 9 месяцев 2026 года.

В обрабатывающей промышленности рубль используют 62,5% предприятий, доллар – 58,4%. В торговле разница заметнее: 51,3% против 42,9%. В сельском хозяйстве российскую валюту используют 43% компаний, американскую – 33,9%.

В добывающей промышленности преимущество у доллара: его используют 62,4% предприятий против 37,1% у рубля. В транспорте и складировании разрыв значительно меньше: 38,9% против 36,4% в пользу доллара. В строительстве обе валюты используют по 27,3% компаний.

Нацбанк уточняет, что речь идет о доле предприятий, использующих доллар или рубль во взаиморасчетах с зарубежными партнерами, а не об объеме операций в каждой валюте. При этом одна компания может проводить расчеты сразу в нескольких валютах.

Фото: Zakon.kz

Что изменилось по сравнению с прошлым годом

Если сравнить нынешние данные Нацбанка с исследованием 2025 года, видно, что российский рубль стал использоваться реже в трех из четырех отраслей:

в торговле – доля предприятий, рассчитывающихся в рублях, сократилась с 54,8% до 51,3%,

в добывающей промышленности – с 42% до 37,1%,

в обрабатывающей – с 64% до 62,5%,

в сельском хозяйстве показатель, наоборот, вырос с 38,9% до 43%.

Доллар, напротив, немного укрепил позиции в трех отраслях, а в трех показатели упали:

в сельском хозяйстве доля предприятий, использующих доллар, увеличилась с 32,1% до 33,9%,

в добывающей промышленности – с 61,7% до 62,4%,

в торговле – с 42,3% до 42,9%,

в обрабатывающей промышленности показатель остался прежним – 58,4%.

в строительстве доллар стали использовать реже: его доля снизилась с 28,6% до 27,3%, в транспорте и складировании – с 40,5% до 38,9%.

Импорт за рубли, экспорт за доллары

В конъюнктурном обзоре регулятора отмечается:

"В расчетах с зарубежными партнерами экспортеры чаще используют доллар США (72,6% экспортеров), импортеры больше используют российский рубль (74,1% импортеров)". Нацбанк РК

При этом среди импортеров доллар используют 54,6%, евро – 37,4%, китайский юань – 15,5%. Среди экспортеров рубль применяют 48,2%, евро – 25,2%, юань – 5,3%.

Разница отчасти объясняется географией внешней торговли. Россия остается крупным поставщиком товаров в Казахстан, тогда как значительная часть казахстанского экспорта ориентирована на международные сырьевые рынки, где широко применяется доллар.

Но валюта платежа не всегда определяет стоимость товара. Например, российский поставщик может выставлять счет в рублях, одновременно пересматривая отпускную цену с учетом стоимости импортных комплектующих или мировых котировок.

Как курсы доллара и рубля влияют на инфляцию?

Еще в 2024 году Нацбанк опубликовал обширное исследование "Влияние эффекта переноса динамики номинального обменного курса на инфляцию в Казахстане". Были проанализированы данные за 14 лет и рассчитано, в какой мере изменение курсов двух валют передается в потребительские цены.

"Согласно модели, при ослаблении тенге к доллару на 10% инфляция за следующие 12 месяцев дополнительно увеличивается на 1,4 процентного пункта. Аналогичное ослабление тенге к рублю дает прибавку на 1 процентный пункт". Нацбанк РК

Однако влияние различается в зависимости от категории товаров.

Для продовольствия расчетный эффект составляет 0,9 процентного пункта при подорожании рубля и 0,8 пункта при подорожании доллара.

Для непродовольственных товаров соотношение обратное: 1,5 пункта для рубля и 2,4 пункта для доллара.

В секторе услуг воздействие значительно слабее: 0,2 и 0,4 пункта соответственно.

В исследовании отдельно отмечается, что максимальный эффект перестройки цен в ответ на изменения номинального курса тенге приходится на первые 2-3 месяца. Примерно через полгода воздействие первоначального курсового изменения затухает.

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