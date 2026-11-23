Кредиты помогают решать финансовые проблемы, но иногда сами становятся их причиной. Как избежать долговой зависимости, научиться копить деньги и пользоваться банковскими продуктами без лишних расходов, выяснял Zakon.kz.

Не отдавайте за кредиты больше 30% дохода

Экономист Тулеген Аскаров советует придерживаться простого правила: ежемесячные выплаты по всем кредитам не должны превышать трети дохода. Такой запас позволяет обслуживать долги, не жертвуя основными потребностями семьи.

Например, при зарплате 400 тыс. тенге на погашение кредитов можно направлять не более 120 тыс. тенге. Если человек уже платит банку 80 тыс. тенге, на обслуживание нового займа в рамках этого правила остается 40 тыс. тенге.

При этом законодательство Казахстана допускает более высокую нагрузку. Банки и микрофинансовые организации рассчитывают коэффициент долговой нагрузки (КДН), сопоставляя ежемесячные платежи по всем обязательствам со среднемесячным доходом заемщика. Общий нормативный предел составляет 50%.

Таким образом, человеку с доходом 400 тыс. тенге банк может одобрить кредит, при котором совокупные платежи достигнут 200 тыс. тенге. Однако эксперт предупреждает об опасности.

"Вряд ли осмотрительно ориентироваться на максимально допустимую банком сумму. При высокой долговой нагрузке потеря части дохода, болезнь или незапланированные расходы способны быстро привести к просрочке". Тулеген Аскаров

Не покупайте то, что может подождать

Второе правило касается назначения займа. По мнению эксперта, кредит оправдан прежде всего при серьезной необходимости: покупке жилья, оплате лечения, образования, приобретении автомобиля, необходимого для работы, или крупной бытовой техники.

Совсем другая ситуация с кредитами на подарки, одежду, отпуск, праздники и повседневные покупки. В этих случаях заем нередко позволяет получить желаемое немедленно, но расплачиваться за него приходится еще много месяцев.

"Один из способов проверить цель – спросить себя: а что изменится, если отложить покупку на полгода. Если вы видите, что ничего не изменится, кредит можно не брать". Тулеген Аскаров

Особый случай – рефинансирование, когда новый кредит оформляют для погашения старого. Здесь важна не только разница процентных ставок, но и итоговая переплата.

Создайте финансовую подушку

Финансовый консультант Турар Абди рекомендует прежде всего сформировать резерв на случай потери работы, болезни или других обстоятельств, способных временно лишить человека дохода.

Размер подушки безопасности определяется не зарплатой, а необходимыми расходами.

Допустим, семья из трех человек, двое взрослых и ребенок, имеет доход 1 млн тенге в месяц. По общепринятому правилу финансовая подушка должна покрывать обязательные расходы семьи за три-шесть месяцев.

Размер резерва зависит не от дохода, а от суммы необходимых ежемесячных расходов. Например, если они составляют 600 тыс. тенге, минимальная подушка равна 1,8 млн тенге, а шестимесячная – 3,6 млн тенге.

Для формирования резерва можно ежемесячно откладывать 10–20% семейного дохода, или 100–200 тыс. тенге. При накоплении по 200 тыс. тенге резерв на три месяца удастся собрать за 9 месяцев, на полгода – за 18 месяцев. При накоплении по 100 тыс. тенге потребуется соответственно 18 и 36 месяцев (расчеты приведены без учета банковского вознаграждения).

Найдите расходы, на которые незаметно уходит зарплата

Турар Абди советует в течение двух-трех месяцев записывать все расходы, включая небольшие покупки.

Удобнее всего разделить их на категории: жилье, продукты, транспорт, медицина, одежда, развлечения и прочее. Затем определить обязательные платежи и расходы, которые можно сократить без серьезного изменения привычного образа жизни.

Допустим, за месяц на доставку еды, такси и спонтанные покупки уходит 60 тыс. тенге. Сокращение этих расходов на треть позволит сохранять по 20 тыс. тенге, или 240 тыс. тенге за год.

Следующий шаг – поставить конкретную финансовую цель. Например, новый диван стоит 250 тыс. тенге. Чтобы купить его через полгода без кредита, потребуется откладывать примерно по 41 700 тенге ежемесячно.

Такой расчет помогает заранее понять, насколько покупка соответствует возможностям семейного бюджета.

Пользуйтесь кредиткой, но не живите в минус

По мнению финансиста Арсена Темирбаева, кредитная карта может быть полезным инструментом, если владелец умеет пользоваться беспроцентным периодом и возвращает деньги вовремя.

Например, человеку срочно понадобилась бытовая техника за 200 тыс. тенге. Деньги у него есть, но они размещены на срочном депозите, досрочное закрытие которого приведет к потере части вознаграждения.

Если условия кредитной карты позволяют оплатить покупку без процентов и полностью погасить задолженность до окончания льготного периода, вклад можно сохранить.

Однако здесь есть и "психологическая засада".

"Особенно опасна привычка постоянно пользоваться кредитным лимитом для оплаты обычных расходов. В таком случае часть зарплаты уходит на погашение предыдущих покупок, а свободных денег снова не хватает". Арсен Темирбаев

Добавим, что в Казахстане действует бесплатный сервис добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов "Стоп-кредит". Он доступен через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile.

После установки самозапрета соответствующая отметка появляется в кредитной истории. Финансовые организации получают информацию об ограничении при рассмотрении заявки на новый заем. Услуга действует бессрочно. При необходимости человек может самостоятельно снять запрет.

Для тех, кто склонен к импульсивным решениям, самозапрет может стать дополнительным препятствием перед необдуманным оформлением кредита.

Ранее мы рассказали, на какие цели казахстанцы берут банковские кредиты чаще всего.