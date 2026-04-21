Продукты из России подорожают в Казахстане в начале мая 2026 года

Россия – один из главных поставщиков продовольствия на казахстанский рынок, поэтому рост цен у соседей почти неизбежно отражается на наших полках. Какие ввозимые продукты подорожают уже в ближайшие недели, - выяснял Zakon.kz.

Овощи-фрукты и разные продукты

Рост цен возможен не по всей корзине сразу, а по конкретным категориям.

Сильнее всего подорожают овощи и фрукты. В первую очередь это помидоры, виноград, картофель, морковь и капуста – по ним ожидается рост около 3-5%. К концу весны запасы прошлогодней продукции заканчиваются, а новый урожай еще не вышел на рынок, и нишу закрывает более дорогой импорт.

Отдельный блок – мясо. Свинина, говядина, курица и индейка могут прибавить до 10%. На цены одновременно давят рост издержек и традиционный майский спрос, – такие данные дает Lenta.ru.

Под давлением остается и рыба – по тем же причинам: удорожание поставок и высокий спрос.

Наконец, более умеренный, но массовый рост ожидается по яйцам, колбасным изделиям, сахару и "кондитерке" – в диапазоне 3–7%. Именно эти категории сильнее всего завязаны на поставки из России.

Почему рост происходит именно сейчас

Повышение НДС в России с 20% до 22%, вступившее в силу с 1 января 2026 года, стало отправной точкой роста цен. Сам налог дает ограниченный эффект, но он проходит через всю цепочку поставок – от производителя до розницы. На каждом этапе издержки закладываются в цену, и итоговое подорожание оказывается выше формальных 2%.

Этот эффект усиливается ростом затрат на логистику, сырье и энергоресурсы. В результате подорожание формируется постепенно и затрагивает сразу несколько категорий.

Сгушенка дорожает отдельно

С 1 мая 2026 года в России молочные продукты с заменителями натурального жира, такие как мороженое, сгущенка, творожные изделия, сметана и муссы, подорожают примерно на 12%, – сообщает "Парламентская газета". Это произойдет из-за отмены льготной ставки НДС 10% для таких товаров – с мая вступит стандартная ставка 22%, что создаст разницу в 12 процентных пунктов, как указано в постановлении Правительства РФ №252 от 10 марта 2026 года.

Разница в налогах напрямую увеличит себестоимость для производителей и ритейлеров, и они, как правило, переложат это на покупателей, хотя точный рост цен может варьироваться от 10 до 15% в зависимости от маржи продавцов. Продукты из натурального молока с чистым молочным жиром останутся под льготой 10% НДС и не подорожают по этой причине.

Что уже показывает статистика

Текущие данные подтверждают, что рост цен в РФ идет по широкому спектру товаров. В марте подорожали овощи, фрукты, мясо и переработанная продукция, при этом отдельные позиции показывают двузначную динамику.

С 31 марта по 6 апреля инфляция в РФ составляла 0,19%. Рост цен с начала месяца составил 0,17%, с начала 2026 года – 3,15%. Годовая инфляция замедлилась до 5,77% (в конце марта – 5,86%) при отсчете от недельной динамики по методике Центробанка, – сообщил РБК.

Почему это касается Казахстана

Казахстан напрямую связан с российским рынком через импорт. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, товарооборот между странами по итогам 2025 года составил 27,4 млрд долларов, доля России – 19% внешней торговли, а около 30% импорта приходится именно на РФ. Оценивая влияние российской инфляции на Казахстан, Нацбанк РК констатирует: "К основным внешним факторам роста цен в Казахстане относится высокая инфляция и значительные курсовые колебания у ключевого торгово-экономического партнера Казахстана – России".

Еще отчетливее высказался на эту тему министр национальной экономики РК Серик Жумангарин. Он подчеркнул, что Казахстан обеспечивается себя главными продуктами на 70-90%.

"Львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет". Серик Жумангарин

При этом 54,8% расчетов между компаниями в торговле проходит в рублях. Такая структура означает, что рост цен и курсовые колебания в России быстро переходят в закупочные цены для казахстанского рынка.

По оценкам аналитиков, именно в импортозависимых категориях – мясо птицы, яйца, молочная продукция, колбасные изделия, сахар и кондитерка – рост цен в Казахстане может составить 3–7%.

Таким образом, возможное подорожание российского импорта с мая 2206 года – это тенденция, в которой накопленные факторы становятся заметны. Быстрее всего рост может проявиться в базовых продуктах – овощах, мясе, молочной продукции.

