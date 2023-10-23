Откровения Али Окапова восхитили поклонников

Популярный казахстанский певец Али Окапов, который в феврале этого года стал отцом, рассказал, почему важно активно участвовать в жизни и воспитании ребенка с самого его рождения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 октября 2023 года, старший сын Розы Рымбаевой опубликовал в Instagram отрывок из интервью, которое он дал в рамках проекта Движения солидарности Структуры "ООН-женщины" за гендерное равенство в Центральной Азии (HeForShe Central Asia). В нем артист поделился своим мнением про термин "вовлеченное отцовство".

"Это просто моя теория о том, почему я хочу быть вовлеченным отцом и, в целом, почему важно активно участвовать в жизни и воспитании ребенка с самого его рождения", – предупредил Али Окапов своих подписчиков в записи к видеоролику.

32-летний певец в интервью рассказал, что рано лишился своего отца.

"Мне было восемь лет. И, наверное, я сейчас восполняю то, что он мне не смог дать, несмотря на то, что он тоже был вовлеченным отцом. Он тоже мне полмира показал, мы очень много путешествовали в детстве". Али Окапов

По его словам, когда не стало отца, у него родился братишка Мади.

"И потом, позже, когда он уже ушел из жизни, у меня родился брат мой, которому мне пришлось стать в девять лет тоже, своего рода, отцом. То есть это все такие звенья, которых мне не хватало. Поэтому, наверное, сейчас я этим занимаюсь. Не потому, что это модно или это сейчас тренд какой-то. Нет, это мои личные звенья, которых мне не хватало. Я их сейчас, наконец-то, чувствую, и себя чувствую полноценным". Али Окапов

Артист считает, что у всех есть звенья, которых им не хватало с детства.

"Мы все люди со сложной судьбой. В любом случае, так или иначе, никто не жил в сахаре. Но если у вас появились дети или вы планируете, – это замечательный шанс действительно закрыть те "раны", которые у вас есть, и почувствовать и себя полноценно, и ребенка счастливым вырастить, и быть большой опорой для совей половинки". Али Окапов

Певец восхитил поклонников откровениями из детства. Многие отметили, что Али – пример для многих молодых людей, а также достойный сын своих родителей:

"Молодец, Али".

"Очень правильные слова".

"Достойный сын своих родителей!"

"Без слов, Али, вы – молодец, настоящий мужчина!"

"Молодец, Али, ты – пример для многих молодых людей".

"Очень воспитанный парень. Молодец. Мудро и красиво говорит".

"Не по годам очень мудрый, образованный и хороший человек. Таким сыном надо гордиться. Роза Куанышевна очень счастливая, оба сына воспитаны прекрасно!

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