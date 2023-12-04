Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Окапов посмеялся над вопросом ЕНТ про 10-комнатную квартиру матери

Окапов посмеялся над вопросом ЕНТ про 10-комнатную квартиру матери Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов 3 декабря 2023 года опубликовал новое видео прогулки с сыном по Алматы, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации артист подробно рассказал о детстве, проведенном в районе Новой площади.

"Гуляем с сыном по району, в котором я вырос. Площадь республики, Байсеитовой 40/1 кв 13. Домашний телефон был 63-28-76. Жили мы на 4 этаже, квартира площадью в 74 квадратных метра. Слышал, что в некоторых тестах Единого национального тестирования был вопрос про квартиру Рымбаевой, а точнее про количество комнат. Правильный ответ – 10 комнат".Али Окапов

Далее он отметил, что это вопрос для тестирования весьма неоднозначен.

"Во-первых, конечно, какую ценность для истории РК несет эта информация? Во-вторых, откуда вообще она? И почему личная (дез)информация о имуществе человека вот так тиражируется? Вопросов много к авторам, но это была чушь. Про зубы лошади Чингисхана тоже слышал. В общем, отличный был район. Многое связывало меня и после переезда оттуда. Я "салемовский". "Алма-атинцы" поймут".Али Окапов

В заключении Окапов отметил, что еще напишет воспоминания о районе, но в другой раз.

В свою очередь, комментаторы отметили, что районы в свое время играли большое значение для жителей Алматы. "Кстати, районы – это целая эпоха для тех кто рос, жил и двигался в то время", – написал один из них.

Другая подписчица с улыбкой заявила, что ей как раз и попался такой вопрос на ЕНТ. "Ответила наобум, естественно", – заключила она.

Материал по теме

"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем

Ранее Окапов уже делился милым видео с женой и ребенком, которое понравилось пользователям Сети.

Читайте также

Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам
Молодая жена Евгения Петросяна обратилась к подписчикам
Непристойная фотосессия Ирины Шейк озадачила подписчиков
Непристойная фотосессия Ирины Шейк озадачила подписчиков
группа KISS
Легенды рока KISS "увековечили" себя в виде цифровых аватаров
Анастасия Московчук
ДП Алматы Окапов Али Рымбаева Роза
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Ержан Сейткулов, известный математик получил должность в Администрации президента РК
Известный математик получил должность в Администрации президента РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: