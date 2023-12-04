Окапов посмеялся над вопросом ЕНТ про 10-комнатную квартиру матери

Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов 3 декабря 2023 года опубликовал новое видео прогулки с сыном по Алматы, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации артист подробно рассказал о детстве, проведенном в районе Новой площади.

"Гуляем с сыном по району, в котором я вырос. Площадь республики, Байсеитовой 40/1 кв 13. Домашний телефон был 63-28-76. Жили мы на 4 этаже, квартира площадью в 74 квадратных метра. Слышал, что в некоторых тестах Единого национального тестирования был вопрос про квартиру Рымбаевой, а точнее про количество комнат. Правильный ответ – 10 комнат". Али Окапов

Далее он отметил, что это вопрос для тестирования весьма неоднозначен.

"Во-первых, конечно, какую ценность для истории РК несет эта информация? Во-вторых, откуда вообще она? И почему личная (дез)информация о имуществе человека вот так тиражируется? Вопросов много к авторам, но это была чушь. Про зубы лошади Чингисхана тоже слышал. В общем, отличный был район. Многое связывало меня и после переезда оттуда. Я "салемовский". "Алма-атинцы" поймут". Али Окапов

В заключении Окапов отметил, что еще напишет воспоминания о районе, но в другой раз.

В свою очередь, комментаторы отметили, что районы в свое время играли большое значение для жителей Алматы. "Кстати, районы – это целая эпоха для тех кто рос, жил и двигался в то время", – написал один из них.

Другая подписчица с улыбкой заявила, что ей как раз и попался такой вопрос на ЕНТ. "Ответила наобум, естественно", – заключила она.

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Ранее Окапов уже делился милым видео с женой и ребенком, которое понравилось пользователям Сети.