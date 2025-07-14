Американская певица обвинила Макгрегора в домогательствах

Американская певица Азилия Бэнкс рассказала, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отправлял ей свои фотографии эротического характера, сообщает Zakon.kz.

Как призналась артистка в соцсети X, она не ожидала увидеть снимки подобного содержания и сочла их онлайн-домогательством.

После случившегося певица опубликовала скриншоты фотографий бойца, на которых он полностью обнажен. По словам девушки, Макгрегор угрожал, чтобы она никому не показывала переписку.

В прошлом году Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуализированном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Спортсмена обязали выплатить около 250 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Этот эпизод не единственный, в котором бойца обвиняли в подобных преступлениях.

В июне 2023 года издание TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит" 9 июня.

Сразу после матча в полицию Денвера обратилась девушка, которая заявила, что Макгрегор закрыл ее в туалете стадиона и изнасиловал.

Ранее сообщалось, что в Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании.