78-летний Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для "голых" артистов

Советский и российский эстрадный певец Юрий Антонов выступил с интересным предложением для звезд шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, артисты могут выбирать гардероб согласно своим вкусовым предпочтениям, но при этом должны быть одеты.

Своими раздумьями он поделился в разговоре с изданием "Абзац".

"Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали. Я считаю, что артисты могут ходить, как хотят, но они должны быть одеты. Остальное уже зависит от вкуса человека. При этом ущемлять их за выбор той или иной одежды не стоит, это неправильный подход". Юрий Антонов

Исполнитель шлягера "Под крышей дома твоего" добавил, что в СССР могли вообще запретить те или иные предметы гардероба.

На данные мысли Антонова натолкнула "голая" вечеринка Насти Ивлеевой.

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Мероприятие прошло в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвало общественный резонанс.

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Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие.

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После этого у участников вечеринки начались проблемы с проектами, а место проведения мероприятия закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм.