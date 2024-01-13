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Галкин разгневал Дубай. Ему могут навсегда запретить въезд в ОАЭ

Фото: Instagram/maxgalkinru Фото: Instagram/maxgalkinru
Выступление комика Максима Галкина в Дубае обернулось для него проблемами с местным правительством, сообщает Zakon.kz.

Высказывания в адрес России и Украины в концертной программе Максима Галкина стали причиной для проверки его выступления в Дубае, где запрещены публичные политические заявления, передает Mash. По информации источника, за нарушения в ходе выступления юморист был оштрафован на 100 тысяч дирхамов.

Авторы канала уточнили, что за выступлением знаменитостей в Дубае сейчас активно следят и выносят наказание в случае обнаружения нарушений. Помимо штрафа, Галкину могут навсегда запретить въезд в страну, подчеркнул источник.

При этом на те же грабли уже наступали рэпер Мирон Федоров (также известен как Оксимирон), а также Андрей Данилко (выступает в сценическом образе Верки Сердючки). Последнему запретили въезд в Дубай за резкие высказывания на корпоративе — власти посчитали, что подобные слова разжигают межнациональную рознь.

"Оксимирону грозит крупный штраф и запрет на выступления в ОАЭ — из-за его антироссийских высказываний на недавнем концерте в Дубае. По нашей информации, местные госорганы уже проверяют рэпера на предмет разжигания межнациональной розни и политических высказываний (публичных), которые там запрещены", — уточнили авторы канала.

Выступление рэпера состоялось в Дубае 11 января. На настоящий момент контролирующие органы страны изучают запись с концерта исполнителя.

Ранее власти Дубая отреагировали на интервью Моргенштерна с Ксенией Собчак. После выпуска в Youtube концерт исполнителя отменили без объяснения причин в клубе Billionaire в Дубае. Причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты. 

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