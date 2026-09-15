#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
447.88
516.58
5.29
Мир

На Ларису Гузееву подали жалобы из-за рекламы средств для похудения

Ведущая Лариса Гузеева, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 04:00 Фото: instagram/LARISA_GUZEEVA
На известную телеведущую Ларису Гузееву подали жалобы из-за ее поста с призывом покупать препараты для похудения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, жалобы в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу России направил адвокат, подписанный на Ларису Гузееву. Дело в том, что ее публикация не была отмечена как рекламная, что нарушает законодательство РФ и правила рекламы в интернете.

В своем посте телеведущая хвалила препарат для лечения сахарного диабета, который многие также используют как "чудо-средство" для похудения. При этом препарат может вызывать тошноту, рвоту, диарею и другие побочные реакции, особенно при приеме без рекомендаций врача.

Теперь артистке и рекламодателю могут грозить штрафы до 600 тысяч рублей (около 3,2 млн тенге).

А в Казахстане могут ограничить рекламу фастфуда, сладких напитков и другой вредной еды. Министерство здравоохранения Казахстана разработало соответствующие предложения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин
06:20, 13 ноября 2025
Лариса Гузеева и Роза Сябитова получили благодарность от Путина
Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева
07:21, 09 октября 2025
Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу
эстрадная певица Лариса Долина
19:29, 12 января 2026
На Ларису Долину подали жалобу в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Дементьева на передаче Хардкор для FirstAndRed
03:17, 16 сентября 2026
Елена Дементьева объяснила, как травма привела Елену Рыбакину к титулу на US Open
Хамзат Чимаев на фотосессии RAF
02:49, 16 сентября 2026
"Жажда отомстить есть": Хамзат Чимаев взял на себя вину за проигрыш Стрикленду
Радость Райана Гарсии после завоевания титула WBC
02:18, 16 сентября 2026
"Я изобью тебя": Райан Гарсия пытается вытащить Теренса Кроуфорда обратно на ринг
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Скотт Манн
01:49, 16 сентября 2026
Скотт Манн пообещал Казахстану мощный экономический эффект от Суперкубка УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: