На Ларису Гузееву подали жалобы из-за рекламы средств для похудения
По данным Telegram-канала Mash, жалобы в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу России направил адвокат, подписанный на Ларису Гузееву. Дело в том, что ее публикация не была отмечена как рекламная, что нарушает законодательство РФ и правила рекламы в интернете.
В своем посте телеведущая хвалила препарат для лечения сахарного диабета, который многие также используют как "чудо-средство" для похудения. При этом препарат может вызывать тошноту, рвоту, диарею и другие побочные реакции, особенно при приеме без рекомендаций врача.
Теперь артистке и рекламодателю могут грозить штрафы до 600 тысяч рублей (около 3,2 млн тенге).
А в Казахстане могут ограничить рекламу фастфуда, сладких напитков и другой вредной еды. Министерство здравоохранения Казахстана разработало соответствующие предложения.