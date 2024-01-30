Участникам группы "Би-2" не дали улететь из Таиланда в Израиль
Фото: Telegram/"Би-2"
Солист "Би-2" Егор Бортник находится в аэропорту Пхукета и ожидает рейса в Израиль. Остальным участникам коллектива было отказано в вылете в эту страну, сообщает Zakon.kz.
Об этом участники рок-группы рассказали в Telegram.
"Лева "Би-2" действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме", – говорится в сообщении.
25 января 2024 года рок-группу "Би-2" задержали в Таиланде. Они провели концерты без разрешения на работу. Концерты прошли в Паттайе 22 января и на острове Пхукет 24 января. Позже стало известно, что музыканты отделались штрафом. 28 января музыканты группы "Би-2" впервые прокомментировали задержание.
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