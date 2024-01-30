Участникам группы "Би-2" не дали улететь из Таиланда в Израиль

Фото: Telegram/"Би-2"

Солист "Би-2" Егор Бортник находится в аэропорту Пхукета и ожидает рейса в Израиль. Остальным участникам коллектива было отказано в вылете в эту страну, сообщает Zakon.kz.

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