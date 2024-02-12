Мама Кайрата Нуртаса отметила первый день рождения младшей келин

Индира Мауленова, жена Зангара Нуртаса отметила первый день рождения в качестве келин. Звездная семья организовала невестке праздник в домашней обстановке, сообщает Zakon.kz.

Главным организатором выступила Гульзира Айдарбекова – мама Зангара Нуртаса.

Видео поздравления было опубликовано на странице знаменитого продюсера в Instagram.

В подписи образцовая мать уточнила, что в их доме прошел "первый день рождения келин Индиры".

Самое главное, по словам Айдарбековой, чтобы Индира "как родная дочь была верной семье".

"Пусть их семья станет большой, чтобы они были причиной каждой нашей радости, и пусть они с Зангаром осуществят свои мечты и цели!" Гульзира Айдарбекова

К поздравлениям присоединились многочисленные комментаторы, пожелав счастья молодой паре.

О второй свадьбе Зангара Нуртаса стало известно в конце 2023 года.

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Примечательно, что новая келин быстро прижилась в семье. Индира часто выкладывает счастливые ролики с совместным времяпрепровождением.

В начале 2024 года бизнесвумен Айдарбекова рассказала армии поклонников, что сожалеет об одном решении, принятом 15 лет назад.