Алматинец нажился на поклонниках Валерия Меладзе

Популярный артист Валерий Меладзе стал частым гостем концертных площадок в городах Казахстана. Это берут на вооружение мошенники и обманывают преданных поклонников певца, сообщает Zakon.kz.

Одним из предприимчивых злоумышленников оказался 29-летний житель Алматы. Он продавал фальшивые билеты любителям творчества исполнителя хита "Салют, Вера".

"Билеты" на его концерт граждане решили приобрести на сайте объявлений.

Глава "Киберпол" ДП Алматы Игорь Пудовкин уточнил, что на самом деле никаких билетов у фигуранта не было.

"Схема его промысла быта такова: размещал объявления о наличии билетов, получал полную оплату за них и выключал сотовый телефон, переставая выходить на связь. Подозреваемый умудрился продать несколько билетов даже после концерта. Он задержан и дал признательные показания в совершении аналогичных афер в период недавних гастролей исполнителей "50 Cent" и "Akon". Игорь Пудовкин

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что досудебное расследование продолжается.

В конце 2023 года 18-летний алматинец совершил подобное преступление. Он "продавал" билеты на концерт 50 Cent.