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Собчак обвинила Михалкова в доносе Путину о "голой" вечеринке

Собчак обвинила Михалкова в доносе на "голую" вечеринку Путину Фото: Instagram/xenia_sobchak
История с "голой" вечеринкой продолжается. Теперь российская журналистка Ксения Собчак выступила с обвинением против кинорежиссера Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" дочь первого мэра Санкт-Петербурга заявила, что именно Михалков рассказал президенту России Владимиру Путину о "голой" вечеринке.

"А знаете, кто именно показал Владимиру Путину видео с "голой" вечеринки? Если я ставлю цель, то достигаю ее – наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку".Ксения Собчак

По ее словам, "Путин его уважает, любит".

"Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция. Спасибо за бдительность, от извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны".Ксения Собчак

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Народный артист России Михалков решил не отмалчиваться и дал комментарий.

Он отметил, что видится с российским лидером нечасто и у них есть "более интересные и важные темы для обсуждения". Сценарист также обратил внимание Собчак, что та "имела бесстрашие" принять участие в данном мероприятии.

"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс.

Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

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После этого у участников вечеринки начались проблемы с проектами, а место проведения мероприятия закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм.

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Россия Михалков Никита Путин Владимир Собчак Ксения
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