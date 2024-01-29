Собчак обвинила Михалкова в доносе Путину о "голой" вечеринке

История с "голой" вечеринкой продолжается. Теперь российская журналистка Ксения Собчак выступила с обвинением против кинорежиссера Никиты Михалкова, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" дочь первого мэра Санкт-Петербурга заявила, что именно Михалков рассказал президенту России Владимиру Путину о "голой" вечеринке.

"А знаете, кто именно показал Владимиру Путину видео с "голой" вечеринки? Если я ставлю цель, то достигаю ее – наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку". Ксения Собчак

По ее словам, "Путин его уважает, любит".

"Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция. Спасибо за бдительность, от извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны". Ксения Собчак

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Народный артист России Михалков решил не отмалчиваться и дал комментарий.

Он отметил, что видится с российским лидером нечасто и у них есть "более интересные и важные темы для обсуждения". Сценарист также обратил внимание Собчак, что та "имела бесстрашие" принять участие в данном мероприятии.

"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс.

Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

После этого у участников вечеринки начались проблемы с проектами, а место проведения мероприятия закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм.