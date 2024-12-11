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Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева удивила поклонников неожиданным замужеством

Настя Ивлеева огорошила поклонников признанием о замужестве , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 08:36 Фото: Telegram-канал Насти Ивлеевой
После скандальной голой вечеринки российская блогер Настя Ивлеева пропала из публичного поля. 10 декабря она нарушила молчание и сделала громкое признание о замужестве, сообщает Zakon.kz.

По словам Насти, в ее жизни произошло немало перемен. В частности, сейчас она не одинока.

"Вышла замуж", – лаконично отметила 33-летняя блогер в своем Telegram-канале.

При этом Ивлеева не стала рассказывать, кто именно стал ее избранником.

В прошлом у Ивлеевой был брак с рэпером Элджеем. Пара прожила около двух лет, после чего мирно рассталась. Звезда тяжело переживала разрыв, отмечая, что Алексей (настоящее имя артиста) был ее большой любовью. До сих пор неизвестно, что же стало причиной расставания двух ярких знаменитостей.

Ранее блогер Роман Каграманов честно рассказал об отношениях с Настей Ивлеевой.

Аксинья Титова
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