На модном показе запретили снимать и пользоваться телефонами

Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен запретили пользоваться телефонами и снимать во время показа новой коллекции своего бренда. Вчера перед показом в Париже каждый из гостей получил блокнот и карандаш, чтобы записать мысли о новой одежде на бумаге, сообщает Zakon.kz.

О мотивации сестер Олсен уже высказали самые разные мнения: многие считают, что так они разворачиваются в сторону элитарности, кто-то воспринял новый формат как способ получения "особенного опыта взаимодействия с модой". Другие, например, Ванесса Фридман – американская журналистка, работающая модным директором и главным модным критиком New York Times утверждает, что гости способны самостоятельно принять решение, снимать им или нет.

"The Row looks forward to having you at the Winter 2024 Collection Presentation on Wednesday, February 28th at 12pm. We kindly ask that you refrain from capturing or sharing any content during your experience." Oh. Ok. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) February 28, 2024

Если серьезно, то это уже устоявшийся тренд, охватывающий все сферы модной и светской жизни. Закрываемся для своих. Не нужно лишних глаз, зеваки и хейтеры – проходим мимо.

При этом, те же хейтеры тут же принялись изучать блокноты и карандаши. Ими выяснилось, что блокноты MD Notebooks японского производства. А карандаши вообще легендарные. Это Blackwing с грифелем на основе воска, которыми восхищался Набоков. Блэквингом также написаны "Гроздья гнева" Стейнбека. Такими же карандашами был нарисован диснеевский Бэмби.

Там же прошел показ коллекции Chloé под руководством нового креативного директора Чемены Камали.