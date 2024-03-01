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На модном показе запретили снимать и пользоваться телефонами

Модный показ, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 08:40 Фото: Instagram/mystylemkaolsen
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен запретили пользоваться телефонами и снимать во время показа новой коллекции своего бренда. Вчера перед показом в Париже каждый из гостей получил блокнот и карандаш, чтобы записать мысли о новой одежде на бумаге, сообщает Zakon.kz.

О мотивации сестер Олсен уже высказали самые разные мнения: многие считают, что так они разворачиваются в сторону элитарности, кто-то воспринял новый формат как способ получения "особенного опыта взаимодействия с модой". Другие, например, Ванесса Фридман – американская журналистка, работающая модным директором и главным модным критиком New York Times утверждает, что гости способны самостоятельно принять решение, снимать им или нет.

Если серьезно, то это уже устоявшийся тренд, охватывающий все сферы модной и светской жизни. Закрываемся для своих. Не нужно лишних глаз, зеваки и хейтеры – проходим мимо.

При этом, те же хейтеры тут же принялись изучать блокноты и карандаши. Ими выяснилось, что блокноты MD Notebooks японского производства. А карандаши вообще легендарные. Это Blackwing с грифелем на основе воска, которыми восхищался Набоков. Блэквингом также написаны "Гроздья гнева" Стейнбека. Такими же карандашами был нарисован диснеевский Бэмби.

Там же прошел показ коллекции Chloé под руководством нового креативного директора Чемены Камали.

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