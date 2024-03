На модном показе запретили снимать и пользоваться телефонами

О мотивации сестер Олсен уже высказали самые разные мнения: многие считают, что так они разворачиваются в сторону элитарности, кто-то воспринял новый формат как способ получения "особенного опыта взаимодействия с модой". Другие, например, Ванесса Фридман – американская журналистка, работающая модным директором и главным модным критиком New York Times утверждает, что гости способны самостоятельно принять решение, снимать им или нет.

"The Row looks forward to having you at the Winter 2024 Collection Presentation on Wednesday, February 28th at 12pm. We kindly ask that you refrain from capturing or sharing any content during your experience." Oh. Ok.