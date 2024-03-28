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Димаш Кудайберген поделился важной новостью о казахском языке

Димаш Кудайберген поделился хорошей новостью о казахском языке , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:54 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Международное общество "Қазақ тілі" впервые опубликовало Оксфордский казахский словарь, содержащий более 60 тысяч слов, общим объемом 1300 страниц, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице Instagram 28 марта рассказал известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.

"В основе создания словаря лежит всемирно известная методология и технология составления оксфордских словарей. Издается при поддержке и официальном участии самого престижного издательства мира Oxford University Press", – написал Димаш.

По словам певца, составление словаря заняло четыре года, в нем приняли участие профессиональные лингвисты и ученые, квалифицированные переводчики и редакторы, более 50 специалистов из Казахстана.

"Как активный пользователь английского языка, приглашаю вас ознакомиться со словарем и пользоваться им ежедневно! Желаю успехов инициативе международного общества "Казахский язык"! Давайте поддержим такие очень важные, конкретные проекты, расширяющие статус и сферу применения нашего языка!", – заключил певец.

Димаш Кудайберген не так давно посетил Алматы. Он выступил на площади Астана перед президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также жителями и гостями города. Концерт организовали в рамках празднования Наурыза

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Кудайберген Димаш Казахстан Оксфорд
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