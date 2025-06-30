#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.39
609.58
6.63
Культура и шоу-бизнес

Торегали Тореали опубликовал новый пост после неожиданного решения

Торегали Тореали опубликовал новый пост после неожиданного решения, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:02 Фото: Instagram/toregalitoreali
Популярный казахстанский певец Торегали Тореали накануне, 29 июня 2025 года, сделал новую публикацию в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в минувшую субботу, 28 июня, 32-летний артист заявил, что принял решение завершить карьеру.

А в воскресенье Торегали опубликовал свое черно-белое фото, под которым написал:

"В самых простых вещах есть глубокая истина: аромат дня, смех ребенка, черный хлеб, день без музыки, утро без шума. Вот когда сердце снова может дышать".

Функцию комментирования публикации певец отключил.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:02
"Лечится за границей": публикация отца Торегали Тореали вызвала обсуждения

В марте 2025 года Торегали Тореали отменил концерты из-за проблем в семье. Позднее выяснилось, что это связано со здоровьем артиста.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Что мы, мужчины, делаем не так?": Арман Давлетяров поделился личной драмой
Культура и шоу-бизнес
09:22, Сегодня
"Что мы, мужчины, делаем не так?": Арман Давлетяров поделился личной драмой
Кайрат Нуртас не смог выехать с площадки в Астане из-за толпы фанатов
Культура и шоу-бизнес
08:38, Сегодня
Кайрат Нуртас не смог выехать с площадки в Астане из-за толпы фанатов
Лабубу, подвиньтесь: на арену игрушек выходит кукла Саша
Культура и шоу-бизнес
08:24, Сегодня
Лабубу, подвиньтесь: на арену игрушек выходит кукла Саша
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: