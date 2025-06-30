Торегали Тореали опубликовал новый пост после неожиданного решения
Фото: Instagram/toregalitoreali
Популярный казахстанский певец Торегали Тореали накануне, 29 июня 2025 года, сделал новую публикацию в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что в минувшую субботу, 28 июня, 32-летний артист заявил, что принял решение завершить карьеру.
А в воскресенье Торегали опубликовал свое черно-белое фото, под которым написал:
"В самых простых вещах есть глубокая истина: аромат дня, смех ребенка, черный хлеб, день без музыки, утро без шума. Вот когда сердце снова может дышать".
Функцию комментирования публикации певец отключил.
В марте 2025 года Торегали Тореали отменил концерты из-за проблем в семье. Позднее выяснилось, что это связано со здоровьем артиста.
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