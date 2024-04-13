Алматинского фотографа призвали не делиться локациями красивых мест Казахстана

Профессиональный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал впечатляющее видео Согетинской долины, однако казахстанцы обеспокоены тем, что недобросовестные туристы испортят пейзаж и затопчут местные растения, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился в Instagram.

"Согетинская долина весной очень красивая! А какой здесь запах нектара!" – подписал фотограф видео.

Между тем, подписчики призвали Доценко не делиться публично локацией восхитительного места.

– Пожалуйста, не делитесь локацией, иначе с этой красотой произойдет тоже самое, что и с маковым полем, которое вы выставляли в прошлом году. – Какая красота! Не давайте координаты! – Оборвали все крокусы, а остальное вытоптали. Нелюди.





Сюгатинская долина имеет тектоническое происхождение. Название местности происходит от тюркоязычного выражения "су кетты", которое в буквальном смысле означает: вода ушла. Растительность в долине представлена различными видами ксерофитов, суккулентов, эфимеров и эфимероидов.



Ранее Доценко отправился в Астану и запечатлел удивительное место. А именно – Малый Талдыколь.