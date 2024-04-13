Алматинского фотографа призвали не делиться локациями красивых мест Казахстана
Роликом он поделился в Instagram.
"Согетинская долина весной очень красивая! А какой здесь запах нектара!" – подписал фотограф видео.
Между тем, подписчики призвали Доценко не делиться публично локацией восхитительного места.
– Пожалуйста, не делитесь локацией, иначе с этой красотой произойдет тоже самое, что и с маковым полем, которое вы выставляли в прошлом году.
– Какая красота! Не давайте координаты!
– Оборвали все крокусы, а остальное вытоптали. Нелюди.
Сюгатинская долина имеет тектоническое происхождение. Название местности происходит от тюркоязычного выражения "су кетты", которое в буквальном смысле означает: вода ушла. Растительность в долине представлена различными видами ксерофитов, суккулентов, эфимеров и эфимероидов.
Ранее Доценко отправился в Астану и запечатлел удивительное место. А именно – Малый Талдыколь.