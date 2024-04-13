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Алматинского фотографа призвали не делиться локациями красивых мест Казахстана

видео казахстанской природы, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 22:30 Фото: скриншот видео
Профессиональный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал впечатляющее видео Согетинской долины, однако казахстанцы обеспокоены тем, что недобросовестные туристы испортят пейзаж и затопчут местные растения, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился в Instagram.

"Согетинская долина весной очень красивая! А какой здесь запах нектара!" – подписал фотограф видео.

Между тем, подписчики призвали Доценко не делиться публично локацией восхитительного места.

– Пожалуйста, не делитесь локацией, иначе с этой красотой произойдет тоже самое, что и с маковым полем, которое вы выставляли в прошлом году.

– Какая красота! Не давайте координаты!

– Оборвали все крокусы, а остальное вытоптали. Нелюди.


Сюгатинская долина имеет тектоническое происхождение. Название местности происходит от тюркоязычного выражения "су кетты", которое в буквальном смысле означает: вода ушла. Растительность в долине представлена различными видами ксерофитов, суккулентов, эфимеров и эфимероидов.

Ранее Доценко отправился в Астану и запечатлел удивительное место. А именно – Малый Талдыколь.

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