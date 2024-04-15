Сестра Торегали Тореали построит мечеть

Фариза Тореали и ее муж Дархан Нортаев решили поделиться с подписчиками известием. Супружеская пара заявила, что давно мечтала построить мечеть. Теперь же их планам суждено сбыться, сообщает Zakon.kz.

Видео со строительной площадки блогер опубликовала на странице в Instagram.

"Большая мечта. Эта цель вдохновила нас усердно трудиться, придала нам сил", – говорится в описании к видео.

Также Тореали заявила, что завершить строительство планируется до начала Курбан айта.

Такое заявление вызвало споры в Сети, комментаторы разделились на два лагеря. Блогер решила высказаться и отметила, что они с мужем просто хотят внести достойный вклад.

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