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Сестра Торегали Тореали построит мечеть

Сестра Торегали Тореали с мужем построят мечеть, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 12:49 Фото: Instagram/farizatoreali
Фариза Тореали и ее муж Дархан Нортаев решили поделиться с подписчиками известием. Супружеская пара заявила, что давно мечтала построить мечеть. Теперь же их планам суждено сбыться, сообщает Zakon.kz.

Видео со строительной площадки блогер опубликовала на странице в Instagram.

"Большая мечта. Эта цель вдохновила нас усердно трудиться, придала нам сил", – говорится в описании к видео.

Также Тореали заявила, что завершить строительство планируется до начала Курбан айта.

Такое заявление вызвало споры в Сети, комментаторы разделились на два лагеря. Блогер решила высказаться и отметила, что они с мужем просто хотят внести достойный вклад.

Ранее Тореали сделала дорогостоящий подарок родителям.

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