Сестра Торегали Тореали построит мечеть
Фото: Instagram/farizatoreali
Фариза Тореали и ее муж Дархан Нортаев решили поделиться с подписчиками известием. Супружеская пара заявила, что давно мечтала построить мечеть. Теперь же их планам суждено сбыться, сообщает Zakon.kz.
Видео со строительной площадки блогер опубликовала на странице в Instagram.
"Большая мечта. Эта цель вдохновила нас усердно трудиться, придала нам сил", – говорится в описании к видео.
Также Тореали заявила, что завершить строительство планируется до начала Курбан айта.
Такое заявление вызвало споры в Сети, комментаторы разделились на два лагеря. Блогер решила высказаться и отметила, что они с мужем просто хотят внести достойный вклад.
Ранее Тореали сделала дорогостоящий подарок родителям.
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