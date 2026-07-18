Рики Мартин показал свой вид из окна в Алматы

Известный пуэрто-риканский поп-музыкант, актер и писатель Рики Мартин опубликовал видео из Алматы. Сюда он прилетел ради концерта, который состоится сегодня, 18 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories он показал вид на город и величественные горы южной столицы.

"Доброе утро, Алматы", – написал Рики Мартин, приветствуя своих поклонников.

Накануне, 17 июля, он лично оповестил фанатов, что прилетел в Казахстан.

Материал по теме "Мы останемся без денег": казахстанцы шутят о будущем концерте Рики Мартина в Алматы

Уже сегодня, 18 июля, в 20:00 звезда латиноамериканской поп-сцены выступит в Центральном парке культуры и отдыха на стадионе "Спартак".

Отметим, что Рики Мартин по праву считается одним из самых влиятельных артистов современности. За свою многолетнюю карьеру он удостоился множества престижных музыкальных наград, продал миллионы альбомов и сыграл ключевую роль в популяризации латиноамериканской музыки по всему миру.

Материал по теме Рики Мартин обратился к поклонникам из Казахстана с неожиданным посланием

Ранее в Сети появлялась информация о том, что концерт Рики Мартина якобы переносится во Дворец Республики, однако организаторы официально опровергли эти слухи: шоу состоится на стадионе, никаких изменений в локации нет.