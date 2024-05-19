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Димаш опубликовал загадочный пост с философским подтекстом

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 10:00 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
19 мая казахстанский певец, любимчик всемирной публики Димаш Кудайберген опубликовал загадочный пост, в котором размышляет о жизни, сообщает Zakon.kz.

Философские размышления Димаша появились на его странице Instagram.

"Каждый раз после очередных концертов начинался мой собственный концерт с моей собственной философией, где и артист, и слушатель – это только я. Где я не могу по ошибке спеть не те ноты. Этот концерт называется жизнь", – написал певец.

Что именно побудило любимчика публики опубликовать такой пост – неизвестно. В комментариях фанаты побежали успокаивать певца, писать позитивные вещи.

"Выдохни, все нормально! Этот путь невозможно пройти без ошибок! Не всегда все работает на ура, не всегда все безупречно, в любом случае, столь гармоничного человека, как вы – всегда поддержим, потому-что достоин этой поддержки", – написала слушательница Димаша. 

17 мая Димаш Кудайберген показал красавца тазы, подаренного ему Токаевым. 

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