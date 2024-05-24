Мужчинам пора меняться: продюсер Ерулан Кусаинов о матриархате в кино

Продюсер "Менің атым Қызболсын": Наш фильм – это кривое зеркало.

23 мая во всех кинотеатрах Казахстана выходит в прокат комедия "Менің атым Қызболсын". Фильм рассказывает о воспитаннике патриархальной семьи, оказавшемся в мире-перевертыше, где все наоборот – мужчины подчиняются женщинам. Кинокартина обращается к теме равенства полов и важности понимания и уважения друг друга в отношениях. В своем интервью продюсер "Менің атым Қызболсын" Ерулан Кусаинов говорит о том, что общество – как в реальном мире, так и изображенное в кино – готово к серьезным изменениям.

– Ерулан, в названии вашего фильма "Менің атым Қызболсын" слышится горькое признание того, что с равноправием в нашей стране не так уж гладко. С каким набором идей вы подходили к проекту?

– Идею создания фильма мне принес в июле 2023 года известный актер Азиз Бейшеналиев, выступивший соавтором сценария "Менің атым Қызболсын" наравне с Татьяной Пфеффер и Еленой Кигай. Сценарий, созданный еще в 2022 году, носил рабочее название "Матриархат", и, по мнению Азиза, он мог быть мне интересен. Прочитав его, я обратился к своему старшему товарищу Алмазу Малдыбаеву, генеральному директору Kinopark&Kinoplexx Theatres, с просьбой помочь снять по нему фильм. Алмаз порекомендовал мне молодую компанию Moonlight Pictures, которая только заходила на кинорынок, а самое главное – пообещал предоставить сеть своих кинотеатров в качестве площадки для проката.

Вернувшись к Азизу, я сказал ему, что берусь за проект, но важно, чтобы его увидело как можно больше людей в Казахстане. Посовещавшись, мы решили, что фильм должен быть, во-первых, снят на казахском языке, во-вторых, решен в более комедийном ключе. Такую историю зрителям будет тяжело смотреть в другом жанре из-за обилия триггерных моментов, ведь сюжет завязывается на эпизодах бытового насилия. И наш проект стартовал.

Уже на читке сценария я на правах инвестора и продюсера предложил назвать фильм "Менің атым Қызболсын". Это очень смелое название, а мы и так в нашем патриархальном обществе с этим фильмом ходили по грани. В нем высмеиваются многие распространенные у нас стигмы. Лично для меня, например, было очень важен эпизод, посвященный матчествам. Статистика говорит, что в Казахстане в неполных семьях растут более 700 000 детей. Думаю, что таким отцам нужно очень сильно задуматься, почему их дети должны носить их фамилию и отчество. Кроме того, через матчество в титрах мы отдали должное нашим мамам, имена которых практически всегда остаются неизвестными для общества. Эту прекрасную идею на читке предложил Азиз, и все с огромным удовольствием его поддержали.

Фото: пресс-служба фильма "Менің атым Қызболсын"

Что касается названия проекта – оно стало для меня сакральным, ведь называя своих детей, мы стараемся воплотить свои мечты или предопределить их судьбу. Надеюсь, что фраза "Менің атым Қызболсын" позволит будущим молодым родителям задуматься над очень важным вопросом – "Зачем нам дети?"

- Про что этот фильм именно для вас?

Мне лично было очень важно снять этот фильм. Я пробую касаться темы гендерного неравенства в разных своих проектах и смотрю, насколько наше общество к этому готово. Посчитал, что, возможно, момент настал. Основной посыл фильма заключается в том, что сегодня главенствующую роль в Казахстане играют мужчины, от их решений зависит буквально все. Второй посыл – что мужчины должны меняться, и многие из нас к этому готовы. Нужен толчок, нужна поддержка, в том числе и со стороны женщин. Наш фильм – это кривое зеркало, в котором и мужчины, и женщины увидят себя со стороны.

- Как рождался фильм – он наверняка был задуман еще до "дела Салтанат"? Но при этом все равно ставил своей целью поддержать женщин еще до того, как это стало настолько распространенным?

Мы начали снимать фильм в сентябре 2023 года, в октябре съемки были закончены. В ноябре произошло это ужасное, резонансное событие и стало ясно, что оно не только повлияет на отношение к домашнему насилию в нашей стране, но и начнет менять взгляд на роль женщин в семье и обществе. Мы предположили, что у нас появятся проблемы с прокатом: дело в том, что в "Менің атым Қызболсын" многое перекликается с этим громким процессом. Начиная с роговых очков, которые носит женщина-насильница, заканчивая уликами, взятыми из телефонной переписки – в фильме жертва также отправляла подруге фотографии своих побоев. Так получилось, что одна из героинь фильма даже внешне похожа на Карину Мамаш, жену советника посла в ОАЭ, заявившую о побоях со стороны мужа.

Совпадений столько, что зритель может подумать, что мы начали снимать "на хайпе" после этих событий. А совпадения в любом случае будут, потому что в фильме показаны обобщенные образы. Поймите, это только шедевры все разные – а издевательства все похожи. Одно насилие похоже на другое, просто результат разный. Я уверен, что столкнувшиеся с насилием люди так или иначе в нашем фильме увидят сходство с тем, что они испытали.

Признаться, в какой-то момент я был готов убрать уже снятый фильм на полку и никому его не показывать, чтобы еще больше не травмировать людей. В итоге мы переносили премьеру четыре раза, и закрытый показ для неравнодушных лидеров мнений прошел только 13 мая, как раз в день оглашения приговора по "делу Салтанат".

- Именно поэтому вы выбрали для воплощения своих идей комедию?

Мы выбрали этот традиционно легкий жанр, чтобы получить как можно больший охват. Кроме того, очень серьезные триггерные вещи можно смотреть и при этом не "выпасть" только в такой подаче. Смех позволяет человеку не травмироваться в моменте. Вторая причина – нам важно было, чтобы люди досмотрели фильм до конца, необходимо было познакомить зрителя с нашим высказыванием целиком, транслировать все идеи.

- Можно ли сказать, что ваша картина наследует культовым кинокомедиям? Какие бенчмарки вы держали у себя в голове?

Мы действительно выбирали бенчмарки – например, посмотрели все картины, получившие "Оскар" за последние пять лет. Четыре из пяти наград получали драмеди или трагедии с элементами комедии – в них говорится о серьезнейших вещах, но с улыбкой. Поэтому мы решили двигаться в эту сторону.

- Чью работу на съемочной площадке вы готовы отметить?

Я хочу отметить абсолютно весь актерский состав, режиссера Максата Оспанова и оператора Канатжана Мырзагалиева. Каждый из них является важной частью этого фильма.

Для меня важна не цель, а путь к этой цели. И самое важное – с кем ты идешь по этому пути.

Смотрите "Менің атым Қызболсын" с 23 мая 2024 года во всех кинотеатрах Казахстана.