Этнодизайнеры страны посетили Улытаускую область

Этнодизайнеры из Алматы, Семея, Павлодара, Шымкента и Кызылорды посетили Улытаускую область, сообщает Zakon.kz.

Встреча отечественных этнодизайнеров прошла на выставке национальных украшений и одежды "Ұлттық киім – ұлт бейнесі". А на fashion show они представили национальную одежду в стиле неоэтно для детей и взрослых. Об этом пишет пресс-служба областного акимата в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

Кроме того, ювелиры и мастера рукоделия ознакомили пришедших гостей с тонкостями своей профессии, техниками сборки украшений, методами и видами художественной вышивки.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

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