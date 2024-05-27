Муж стеснительной Айжан Байзаковой сделал фото с Иваном Ургантом ради жены
Фото: Instagram/bayzakova
Блогер Айжан Байзакова поделилась курьезным и милым случаем. Инстадива опубликовала совместную фотографию супруга Арыстана Нурбека и ведущего Ивана Урганта. А также рассказала, как это произошло, сообщает Zakon.kz.
К фотографии Байзакова приложила переписку с мужем.
"Я лично застеснялась. И спряталась в туалете. Попросила Нурбека сфоткаться для меня. Что муж не сделает ради жены? Даже сфоткается с Ургантом", – шутит она.
Фото: Instagram/stories/bayzakova
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В начале 2024 года Байзакова сообщила своим подписчикам, что переезжает из Алматы в Астану. Причиной такого поступка послужило обещание отцу мужа.
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