Баян Алагузова в роскошном платье появилась на балу в Риме

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известная казахстанская артистка Баян Алагузова ранее анонсировала свои планы. Она рассказывала, что отправится в Европу на крутое мероприятие. И уже 28 мая 2024 года опубликовала ряд фотографий из Рима, сообщает Zakon.kz.

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