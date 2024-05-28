Баян Алагузова в роскошном платье появилась на балу в Риме
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская артистка Баян Алагузова ранее анонсировала свои планы. Она рассказывала, что отправится в Европу на крутое мероприятие. И уже 28 мая 2024 года опубликовала ряд фотографий из Рима, сообщает Zakon.kz.
Снимки продюсер разместила на личной странице в Instagram.
"Незабываемый вечер!" – гласит подпись к одной из публикаций.
На снимках бизнесвумен позирует с мужем и дочерью.
В подписи к другим фотографиям Алагузова уточнила, что находится в Риме на балу.
Комментаторы на удивление обошлись без критики и выразили восхищение.
- Моя роскошная.
- Только восхищение, очень красиво и стильно.
- Красивая пара. Счастья вам.
- Женщина как цветок, а мужчина садовник. В руках Турсена Баян расцвела, по ней можно уверенно сказать, что с ним она чувствует себя любимой, важной, единственной.
- Сильная, умная и в то же время нежная, хрупкая женщина.
- Как же приятно смотреть на вашу семью. Оставайтесь всегда такой красивой и счастливой, вы для многих женщин пример для подражания.
- Счастливый брак: любимые, красивые, цветущие, – пишут пользователи.
Немного ранее Алагузова рассказала об особенности свой младшей дочери. Откровениями она поделилась с подписчиками.
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