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Баян Алагузова в роскошном платье появилась на балу в Риме

Баян Алагузова блистала на бале в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 09:34 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская артистка Баян Алагузова ранее анонсировала свои планы. Она рассказывала, что отправится в Европу на крутое мероприятие. И уже 28 мая 2024 года опубликовала ряд фотографий из Рима, сообщает Zakon.kz.

Снимки продюсер разместила на личной странице в Instagram.

"Незабываемый вечер!" – гласит подпись к одной из публикаций.

На снимках бизнесвумен позирует с мужем и дочерью.

В подписи к другим фотографиям Алагузова уточнила, что находится в Риме на балу.

Комментаторы на удивление обошлись без критики и выразили восхищение.

  • Моя роскошная.
  • Только восхищение, очень красиво и стильно.
  • Красивая пара. Счастья вам.
  • Женщина как цветок, а мужчина садовник. В руках Турсена Баян расцвела, по ней можно уверенно сказать, что с ним она чувствует себя любимой, важной, единственной.
  • Сильная, умная и в то же время нежная, хрупкая женщина.
  • Как же приятно смотреть на вашу семью. Оставайтесь всегда такой красивой и счастливой, вы для многих женщин пример для подражания.
  • Счастливый брак: любимые, красивые, цветущие, – пишут пользователи.

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Немного ранее Алагузова рассказала об особенности свой младшей дочери. Откровениями она поделилась с подписчиками.

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