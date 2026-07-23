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Культура и шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта не хочет носить фамилию отца

Дочь Анджелины Джоли отказывается от фамилии Питт, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 07:30 Фото: Х/PopCrave
18-летняя Вивьен Маршелин Джоли-Питт, дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, подала в суд Лос-Анджелеса заявление с просьбой официально убрать фамилию отца, сообщает Zakon.kz.

Как передает People, в дальнейшем девушка намерена носить имя Вивьен Маршелин Джоли. В судебных документах причиной изменения указаны "личные обстоятельства".

"Заседание по этому вопросу назначено на 2 ноября 2026 года", – говорится в публикации.

Ранее Вивьен уже использовала имя Вивьен Джоли в профессиональной деятельности. В 2024 году в программке бродвейского мюзикла The Outsiders, где она выступала в качестве продюсера вместе с матерью, она была указана именно под этим именем, без фамилии Питт.

Вивьен стала четвертым ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта, который предпринял юридические шаги для отказа от фамилии отца. Ранее аналогичные процедуры начали ее братья и сестры – Мэддокс, Захара и Шайло. Заявление на смену фамилии Захары Марли запланировано на 28 сентября, а Мэддокса Чивана на 14 сентября.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после более чем десяти лет отношений. Их развод был окончательно оформлен в 2024 году после длительных судебных разбирательств.

Другой голливудский любимчик – Том Круз – принял участие в церемонии закрытия чемпионата мира 2026 года по футболу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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